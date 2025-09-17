El nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera, hizo un llamado a personal que integra el organismo para reforzar la confianza y garantizar la integridad del sistema financiero del país.

En una carta enviada a los trabajadores del organismo regulador, a unos días de asumir el cargo, Cabrera resaltó la necesidad de modernizar los procesos de la CNBV, ante un sector cada vez más complejo y en crecimiento.

“Nuestra comisión ha sido a lo largo de los años, un referente de solidez y profesionalismo. Gracias al esfuerzo colectivo, hemos logrado enfrentar crisis, adaptarnos a coyunturas internacionales y acompañar el crecimiento de un sistema financiero cada vez más dinámico y complejo.

"Hoy, nuevamente, estamos llamados a responder con excelencia ante los retos que tenemos por delante: fortalecer la confianza, modernizar nuestros procesos, garantizar la integridad del sistema y proteger a millones de personas que confían en él”, dice la carta firmada por él.

Carta enviada a los trabajadores por parte de Ángel Cabrera, presidente de la CNBV. Foto: captura de pantalla

Retos del nuevo presidente de la CNBV

Ángel Cabrera tomó la presidencia de la CNBV el pasado 1 de septiembre, sustituyendo a Jesús de la Fuente, en medio de la intervención que atraviesan las firmas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señaladas por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

De igual forma, la CNBV mantiene la intervención en la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), CAME, señalada por presunto fraude por parte de sus clientes, quienes ya solicitaron llevar a la firma a concurso mercantil con el fin de recuperar la mayor cantidad posible de su dinero invertido en la financiera.

Además de las intervenciones referidas, la CNBV tiene pendiente la aprobación para el inicio de operaciones como bancos de Nu y Revolut, así como dar luz verde a las licencias solicitadas para el mismo propósito por parte de firmas como Mercado Pago, Finsus, Konfío, entre otras.

Al mismo tiempo, se mantienen los retos con el crecimiento del sector fintech en México, fortalecer la ciberseguridad, así como actualizar la legislación ante la innovación del sector financiero global.

“Sé que contamos con un equipo valioso, comprometido y talentoso. Su experiencia, dedicación y sentido de servicio son el mayor activo de esta Comisión. A cada una y cada uno de ustedes les digo que su trabajo importa, que su entrega marca la diferencia y que juntos podemos llevar a la CNBV a un nuevo nivel de excelencia”, dice el texto de Cabrera.

