Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pidió a la boletera Fanki brindar información precisa a los aficionados que esperan comprar entradas para el partido de futbol México vs Portugal, en marzo del próximo año.

A través de su cuenta oficial de X, Profeco aseguró que los consumidores tienen el derecho de tener datos claros, oportunos y veraces sobre la venta de boletos.

Por ello exhortó a la empresa a establecer una línea de comunicación especifica con las personas interesadas en el evento, poniendo como prioridad la protección de sus derechos.

Profeco a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

Venta de boletos para el México vs Portugal desata molestia de aficionados

Banorte junto a la boletera Fanki, anunciaron la venta de boletos del partido de reapertura del Estadio Banorte, donde la Selección Mexicana de Futbol enfrentará a su similar de Portugal.

La compra de entradas estaba programada para el 10 de diciembre a las 9:00 am, pero debido a problemas en el sistema no se ha realizado, lo que originó quejas por parte de los seguidores del futbol que esperan conseguir un boleto.

Hasta el momento la empresa de boletos no ha proporcionando información sobre la reprogramación de la venta, pero aseguró que siguen trabajando para solucionar los problemas en la página web y la aplicación.

