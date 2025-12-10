Más Información

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela, confirma Trump; "el más grande jamás incautado"

EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela, confirma Trump; "el más grande jamás incautado"

“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU

“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

Hugo Aguilar afirma que la nueva Corte es diferente; rinde primer informe

Hugo Aguilar afirma que la nueva Corte es diferente; rinde primer informe

La Procuraduría Federal del Consumidor () pidió a la boletera Fanki brindar información precisa a los aficionados que esperan comprar entradas para el , en marzo del próximo año.

A través de su cuenta oficial de X, Profeco aseguró que los tienen el derecho de tener datos claros, oportunos y veraces sobre la venta de boletos.

Por ello exhortó a la empresa a establecer una línea de comunicación especifica con las personas interesadas en el evento, poniendo como prioridad la protección de sus derechos.

Profeco a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla
Profeco a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

Lee también

Venta de boletos para el México vs Portugal desata molestia de aficionados

Banorte junto a la boletera Fanki, anunciaron la venta de boletos del partido de reapertura del Estadio Banorte, donde la Selección Mexicana de Futbol enfrentará a su similar de Portugal.

La compra de entradas estaba programada para el 10 de diciembre a las 9:00 am, pero debido a problemas en el sistema no se ha realizado, lo que originó quejas por parte de los seguidores del futbol que esperan conseguir un boleto.

Hasta el momento la empresa de boletos no ha proporcionando información sobre la reprogramación de la venta, pero aseguró que siguen trabajando para solucionar los problemas en la página web y la aplicación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]