La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició el Operativo Basílica 2025, una vigilancia que se extenderá del 10 al 14 de diciembre para garantizar que proveedores y prestadores de servicios respeten los derechos de los peregrinos que acudan a la Basílica de Guadalupe.

A través de un comunicado, la dependencia informó que brigadas de Defensores de la Confianza recorrerán comercios alusivos al Diciembre revisando el comportamiento comercial y colocando preciadores en establecimientos fijos.

Además, detalló que en coordinación con la alcaldía Gustavo A. Madero y el Gobierno de la Ciudad de México, se definieron áreas de atención prioritaria y se instalarán cuatro Módulos de Atención.

Estos puntos ofrecerán orientación, asesoría y apoyo a los consumidores que lo requieran.

Los centros estarán en:

  • Atrio de la Basílica de Guadalupe
  • Unidad de Servicios de Profeco “La Villa” (Av. Fray Juan de Zumárraga esq. Aquiles Serdán)
  • Frente al Metro La Villa (Calzada de Guadalupe y Ricarte)
  • Salida en Calzada de los Misterios esquina Fray Juan de Zumárraga

