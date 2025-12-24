La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que las mejoras en las estaciones del Tren Ligero, tendrán una inversión de más de 199 millones de pesos.

En la Gaceta de la Ciudad de México publicó que la empresa Comsa Infraestructuras, S.A. de C.V. fue la elegida para ejecutar el Proyecto Integral para la adecuación de la Terminal Tasqueña y techumbres de Estaciones del Tren Ligero, con un monto de 199 millones 321 mil 656.48 pesos. Los trabajos deberán concluir el 31 de mayo de 2026.

¿Qué se hace?

Los trabajos en la terminal tasqueña ya iniciaron con el objetivo de aumentar la capacidad y número de viajes que se realizan en el Tren Ligero de 110 mil a 230 mil diariamente.

Se ampliará el pasillo de salida y acceso de la estación para personas con discapacidad física o movilidad reducida.

El ascenso de pasajeros se realizará utilizando el andén central y los andenes laterales para el descenso de pasajeros. Y como complemento a la adecuación de andenes en la Terminal Tasqueña se realizará la ampliación de techumbre en seis estaciones y se dará mantenimiento en todas las estaciones de la Línea del Tren Ligero.

La meta es trasladar a 180 mil pasajeros, 80 mil más que el número de personas que mueve diariamente.

