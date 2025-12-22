Con la puesta en marcha a principios de 2026 del último tramo del Tren Interurbano, que abarca las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, El Insurgente incrementará su capacidad de usuarios y trasladará en 60 minutos a 100 mil personas, ya que a la fecha moviliza a 20 mil de Santa Fe a Zinacantepec, en el Estado de México.

Este domingo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que continúan en fase de pruebas dinámicas y estáticas en dicho tramo, para garantizar que se cumpla con los estándares de calidad y seguridad.

EL UNIVERSAL publicó el 17 de diciembre que el Tren Interurbano México-Toluca se mantiene en pruebas estáticas y dinámicas para su apertura el próximo año del último tramo de Vasco de Quiroga a Observatorio.

“Una vez concluido este proceso, el tren estará listo para operar en su totalidad a principios de 2026 en sus 57.7 kilómetros, entre Zinacantepec, en el Estado de México, y el Metro Observatorio, en la capital”, dijo la SICT.

“El Tren El Insurgente sería inaugurado a principios de 2026, lo que marcará un hito en el renacimiento de los trenes mexicanos”, sostuvo.

El Insurgente pasará por siete estaciones, tres en la Ciudad y 4 en el Estado de México.