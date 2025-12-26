Una persona en situación vulnerable perdió la vida tras ser arrollada por un tren en el cruce de la calle Clave y Calzada Vallejo, en la colonia La Raza, alcaldía Gustavo A. Madero, informaron autoridades capitalinas.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre que fue impactado por la unidad ferroviaria mientras se encontraba en la zona de vías. Al lugar acudieron servicios de emergencia, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad procedieron a acordonar el área para preservar la escena, en tanto se dio aviso al agente del Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Lee también Hallan cuerpo de hombre envuelto en una cobija en el barrio de Tepito; se desconoce su identidad

Como parte del protocolo, el operador del tren fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades y la integración de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las causas y responsabilidades del hecho.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr