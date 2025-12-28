Más Información
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que en 2025 triunfó lo que llamó "la lealtad suprema" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tras varios meses de tensiones por el despliegue militar que Estados Unidos mantiene desde agosto en el Caribe y que el líder chavista denuncia como una "amenaza".
"Este año ha vuelto a triunfar y a consolidarse la lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al proyecto Bolivariano, a su comandante en jefe y al destino grandioso de la patria", declaró el mandatario durante el acto de salutación de fin de año a la FANB desde la Academia de la Armada venezolana en el estado La Guaira, cerca de Caracas.
"Lealtad, lealtad, lealtad", pidió el mandatario en el acto, que fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), y agregó: "lealtad en todo momento y a toda prueba".
Maduro afirmó que Venezuela lleva 27 semanas "amenazados por Goliat", en referencia al despliegue estadounidense, el cual consideró "un crimen".
"Pretender utilizar amenazas, como hacía Goliat, contra un pueblo noble y pacífico, pero guerrero, como el pueblo de Venezuela, es un crimen", señaló.
Pese a esto, aseguró que la FANB "está mas preparada que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial", y dijo estar "orgulloso como el más de los orgullosos" de la "valentía" y "capacidad de combate" demostrada por los militares.
Asimismo, destacó que la FANB tiene una "historia gloriosa" y que está integrada por militares "emancipadores", que no son "imperialistas".
"No son militares que salen a bombardear pueblos, a matar pueblos, a robar riquezas (...) Somos los verdaderos libertadores de un continente", añadió.
Sin embargo, indicó que las fuerzas militares deben "hacer más" para la defensa nacional y "en el marco de la preparación de las tareas para una resistencia popular, prolongada, activa y letal" en el país suramericano.
Durante el acto, el mandatario recibió un fusil en reconocimiento a su rol como comandante de la FANB.
Estados Unidos mantiene desde agosto un despliegue aeronaval en el sur del Caribe, cerca a aguas venezolanas, que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico en la región, pero que Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambió de régimen.
Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un bloqueo de los petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en los últimos días.
