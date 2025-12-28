Más Información

Descarrila Tren Interoceánico; saldo va en 13 muertos y cinco heridos graves

Descarrila Tren Interoceánico; saldo va en 13 muertos y cinco heridos graves

Oposición exige suspender operaciones del Tren Interoceánico tras accidente; pide investigación exhaustiva

Oposición exige suspender operaciones del Tren Interoceánico tras accidente; pide investigación exhaustiva

¿Dónde descarriló el Tren Interoceánico? Mapa muestra ruta y zona donde ocurrió la tragedia

¿Dónde descarriló el Tren Interoceánico? Mapa muestra ruta y zona donde ocurrió la tragedia

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; sigue en vivo la cobertura

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; sigue en vivo la cobertura

Hay 5 lesionados graves tras accidente del Tren Interoceánico, informa Sheinbaum; reciben atención en IMSS e IMSS Bienestar

Hay 5 lesionados graves tras accidente del Tren Interoceánico, informa Sheinbaum; reciben atención en IMSS e IMSS Bienestar

Sheinbaum visita Parque Ecológico Lago de Texcoco; "es ahora un área natural protegida y no un aeropuerto inviable", afirma

Sheinbaum visita Parque Ecológico Lago de Texcoco; "es ahora un área natural protegida y no un aeropuerto inviable", afirma

INAH reprende a Bad Bunny tras tocar pieza en el Museo de Antropología; el músico retiró la mano, afirma

INAH reprende a Bad Bunny tras tocar pieza en el Museo de Antropología; el músico retiró la mano, afirma

Hallan muerta a mexicana que viajó a Colombia con su pareja para celebrar su aniversario, esto se sabe

Hallan muerta a mexicana que viajó a Colombia con su pareja para celebrar su aniversario, esto se sabe

Alcaldes, bajo la mira de los grupos criminales

Alcaldes, bajo la mira de los grupos criminales

De "Andy" López en Japón a Noroña en Palestina... estos son los polémicos viajes de morenistas en 2025

De "Andy" López en Japón a Noroña en Palestina... estos son los polémicos viajes de morenistas en 2025

Sobre el poder y sus trampas: La corte de los ilusos de Rosa Beltrán

Sobre el poder y sus trampas: La corte de los ilusos de Rosa Beltrán

Suicidios en el cine y la literatura

Suicidios en el cine y la literatura

Caracas. El presidente de Venezuela, , afirmó este domingo que en 2025 triunfó lo que llamó "la lealtad suprema" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tras varios meses de tensiones por el despliegue militar que Estados Unidos mantiene desde agosto en el Caribe y que el líder chavista denuncia como una "amenaza".

"Este año ha vuelto a triunfar y a consolidarse la lealtad suprema de la al proyecto Bolivariano, a su comandante en jefe y al destino grandioso de la patria", declaró el mandatario durante el acto de salutación de fin de año a la FANB desde la Academia de la Armada venezolana en el estado La Guaira, cerca de Caracas.

"Lealtad, lealtad, lealtad", pidió el mandatario en el acto, que fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), y agregó: "lealtad en todo momento y a toda prueba".

Lee también

Maduro afirmó que Venezuela lleva 27 semanas "amenazados por Goliat", en referencia al despliegue estadounidense, el cual consideró "un crimen".

"Pretender utilizar amenazas, como hacía Goliat, contra un pueblo noble y pacífico, pero guerrero, como el pueblo de Venezuela, es un crimen", señaló.

Pese a esto, aseguró que la FANB "está mas preparada que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial", y dijo estar "orgulloso como el más de los orgullosos" de la "valentía" y "capacidad de combate" demostrada por los militares.

EU acaba con otra supuesta narcolancha, transitaba por el pacífico. (17/12/25) Foto: Captura de video
EU acaba con otra supuesta narcolancha, transitaba por el pacífico. (17/12/25) Foto: Captura de video

Asimismo, destacó que la FANB tiene una "historia gloriosa" y que está integrada por militares "emancipadores", que no son "imperialistas".

"No son militares que salen a bombardear pueblos, a matar pueblos, a robar riquezas (...) Somos los verdaderos libertadores de un continente", añadió.

Sin embargo, indicó que las fuerzas militares deben "hacer más" para la defensa nacional y "en el marco de la preparación de las tareas para una resistencia popular, prolongada, activa y letal" en el país suramericano.

Lee también

Durante el acto, el mandatario recibió un fusil en reconocimiento a su rol como comandante de la FANB.

Estados Unidos mantiene desde agosto un despliegue aeronaval en el sur del Caribe, cerca a aguas venezolanas, que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico en la región, pero que Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambió de régimen.

Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un bloqueo de los petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en los últimos días.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM 2026 confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores. Foto: Especial

INAPAM 2026: confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores

USCIS. Foto: Chat GPT

USCIS cambia las reglas del juego: así será el nuevo proceso para visas de trabajo H‑1B

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos dejará de emitir visas en 2026 para 39 países: ¿México está en la lista?

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos