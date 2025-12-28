Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que un acuerdo de paz en Ucrania está "muy cerca", tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, aunque reconoció diferencias sobre el futuro estatus del Donbás.

"Creo que nos estamos acercando" a cerrar un plan, señaló Trump en una rueda de prensa tras reunirse por casi tres horas con Zelensky en Florida y agregó que conversaron también con varios líderes europeos durante su encuentro.

Trump reconoció que quedan "uno o dos asuntos espinosos" por resolver, incluyendo lo que pasará con la región del Donbás, que Rusia exige que Ucrania le entregue, y consideró que en "semanas" se sabrá con claridad si la guerra en Ucrania puede terminar.

"Estamos cada vez más cerca de llegar a un acuerdo al respecto. Y eso es un tema importante", declaró Trump a los periodistas. "Sin duda, es uno de los temas importantes, y creo que estamos más cerca".

Trump dejó la puerta abierta a viajar a Ucrania y hablar ante el Parlamento del país si eso ayudaba a garantizar un acuerdo de paz.

"Saben, no tengo ningún problema en viajar a Ucrania", indicó Trump. "No lo prevemos. Me gustaría cerrar el acuerdo sin tener que ir necesariamente".

"Me he ofrecido a ir a hablar con su parlamento, y ya saben, si eso ayudara, no sé si ayudaría... pero ni siquiera sé si sería bienvenido", añadió el mandatario estadounidense.

Zelensky aseguró: "Serás bienvenido".

Cuestionado sobre el tema del territorio, Zelensky dijo que "ya conocen nuestra postura. Tenemos que respetar nuestra ley y a nuestro pueblo. Respetamos el territorio que controlamos".

Señaló que, a final de cuentas, este asunto deberá ser resuelto por el pueblo ucraniano y dejó abierta la puerta a un referéndum.

Q: Nearly 100 American citizens died in Ukraine on the battlefield. What's your message to their families?



Trump: The message is so obvious. What a shame. They died in a foreign country

pic.twitter.com/AiL7EyZFOL — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 28, 2025

"Podemos celebrar un referéndum sobre cualquier punto de este plan", afirmó. Son los ucranianos, dijo, quienes tienen que votar, "porque es su tierra, la tierra, no de una sola persona. Es la tierra de nuestra nación desde hace muchas generaciones".

El encuentro de hoy entre estos dos líderes llega después de que el jueves Zelensky sostuvo una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones y después de que Trump hablara por teléfono hoy con Putin, con quien aseguró que hay avances "en la dirección correcta" para determinar el futuro de las regiones ucranianas ocupadas del Donbás. También dijo que volvería a hablar con el líder ruso tras la reunión con Zelensky.

El plan de paz de 20 puntos, que que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.

En cuanto a la situación territorial, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama.

Ucrania ya ha iniciado preparativos para celebrar elecciones presidenciales. Un grupo de trabajo formado por representantes de varios partidos, de acuerdo con las instrucciones de Zelensky, ha celebrado su primera reunión para discutir los obstáculos legales, de seguridad y organizativos.

Según Zelensky, Ucrania podría celebrar de forma simultánea las elecciones y el referéndum sobre el plan de paz. Celebrar las elecciones en tiempos de guerra ha sido una opción impopular en Ucrania, rechazada por todas las principales fuerzas políticas, y requeriría cambiar la legislación.

Sin embargo, ante la insistencia de Trump, Kiev se ha abierto recientemente a la idea, en lo que se percibe como un intento de privar a Moscú y Washington del argumento de que el gobierno ucraniano es ilegítimo.

