West Palm Beach, Florida. El presidente estadounidense Donald Trump recibirá el domingo a su homólogo ucraniano Volodímir Zelensky para intentar concretar un acuerdo de paz, el cual pondría fin a casi cuatro años de guerra tras la invasión de Moscú a Ucrania.

Los dos se reunirán en Mar-a-Lago, el club privado de Trump en Palm Beach, Florida, donde el presidente de Estados Unidos pasa las vacaciones navideñas y disfruta de rondas diarias de golf. Zelensky indicó que ambos planean hablar sobre acuerdos de seguridad y económicos, y que él planteará “cuestiones territoriales”, ya que Moscú y Kiev siguen en total desacuerdo sobre el destino de la región del Donbás, en el este de Ucrania.

En los días previos a la reunión, Rusia ha intensificado sus ataques contra la capital de Ucrania, utilizando misiles y drones para atacar Kiev e intentar aumentar la presión sobre Zelensky.

“Ucrania está dispuesta a hacer lo que sea necesario para detener esta guerra”, publicó Zelenskyy el sábado en la red social X. “Necesitamos ser fuertes en la mesa de negociaciones”.

En respuesta a los ataques, escribió: “Queremos la paz, y Rusia demuestra un deseo de continuar la guerra. Si todo el mundo (Europa y América) está de nuestro lado, juntos detendremos” al presidente ruso Vladímir Putin.

En una reunión el sábado con el primer ministro canadiense Mark Carney en Halifax, Nueva Escocia, Zelensky dijo que la clave para la paz es “presión sobre Rusia y un apoyo suficiente y fuerte para Ucrania”. Con ese fin, Carney anunció dos mil 500 millones de dólares canadienses (mil 800 millones de dólares estadounidenses) más en asistencia económica de su gobierno para ayudar a los ucranianos a reconstruirse.

Carney denunció la “barbarie” de los ataques más recientes de Moscú a Kiev, y dio crédito a Zelensky y a Trump por crear las condiciones para una “paz justa y duradera” en un momento crucial.

La reunión cara a cara entre Trump y Zelensky también pone de relieve el aparente progreso realizado por los principales negociadores de Trump en las últimas semanas, ya que las partes intercambiaron borradores de planes de paz y continuaron dando forma a una propuesta para poner fin a los combates. Zelensky dijo a los periodistas el viernes que la propuesta de borrador de 20 puntos que los negociadores han discutido está “lista en aproximadamente un 90%”, reflejando una cifra y el optimismo que los funcionarios estadounidenses transmitieron cuando los principales negociadores de Trump se reunieron con Zelenskyy en Berlín hace unas semanas.

Durante las recientes conversaciones, Estados Unidos acordó ofrecer ciertas garantías de seguridad a Ucrania, similares a las ofrecidas a otros miembros de la OTAN. La propuesta surgió cuando Zelenskyy dijo que estaba preparado para abandonar la candidatura de su país para sumarse a la alianza de seguridad si Ucrania recibía una protección similar a la que otorga la OTAN, la cual estaría diseñada para salvaguardarla de futuros ataques rusos.

