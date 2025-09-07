Federación Mexicana de Golf tiene claro su objetivo; impulsar el desarrollo de pequeños golfistas

En junio de este año, Andrés Jurado Rivera Torres asumió como presidente de la Federación Mexicana de Golf con tres grandes objetivos: impulsar el golf en categorías infantiles, consolidar todas las políticas y procesos dentro del gobierno corporativo de la FMG y por último, integrar a los actores del ecosistema del deporte en el país, con énfasis particular en fortalecer a las asociaciones regionales.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, Jurado confesó que “tenemos la fortuna de poder continuar con algunos proyectos que ya existían, como la Escuela Nacional Pública de Golf o el Programa Nacional de Capacitación de los Profesionales”. Asimismo, para el nuevo mandamás, en la Federación Mexicana de Golf, próxima a cumplir 100 años de historia en 2026, “es muy importante no dejar de trabajar en las bases, poner mucho foco en el desarrollo del golf infantil, para que podamos tener más jugadores que lleguen al alto rendimiento”.

Parte del orgullo que comparte Rivera Torres es el equipo que lo acompaña, con la figura destacada de Alfredo Miguel Bejos, presidente de la Gira Profesional Mexicana, el evento que reúne a más de 115 profesionales, 51 de ellos provenientes de 14 países, y que a través de México impulsa nuevos talentos a nivel mundial. “Queremos hacer crecer el semillero, acercar nuestro deporte a más niños y niñas para que lo sigan practicando durante muchos años y así podamos tener muchos más en los grandes tours”. Nicolás Schiller Solti