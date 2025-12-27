Más Información
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció una ayuda adicional de 2 mil 500 millones de dólares, luego de reunirse con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, en Halifax, en una escala antes de dirigirse a Estados Unidos (EU), con el fin de verse con el presidente Donald Trump para mantener conversaciones destinadas a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.
"Bajo el liderazgo del presidente Zelensky, tenemos las condiciones, la posibilidad de una paz justa y duradera", dijo Carney a los periodistas antes de que él y Volodimir Zelensky partieran para su reunión bilateral.
Según un comunicado de prensa de la Oficina del Primer Ministro, alrededor de mil 600 millones de dólares de la ayuda recientemente anunciada vienen en forma de garantías de préstamos al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial y al Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento.
El resto de la ayuda incluye financiamiento que permitirá al Fondo Monetario Internacional prestar más dinero a Ucrania, y Canadá participará en una "suspensión extendida y ampliada del servicio de la deuda para Ucrania", de acuerdo con el comunicado de prensa.
Está previsto que Zelensky discuta un plan de 20 puntos con Trump, probablemente en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el domingo.
Zelensky hablará con sus aliados europeos antes de la reunión con Trump; viaja hacia EU y llega a Canadá
