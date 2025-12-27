Más Información

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

Gobierno reserva costo de blindaje ante Generación Z

Gobierno reserva costo de blindaje ante Generación Z

San Fernando: las vidas y sueños que la masacre arrebató

San Fernando: las vidas y sueños que la masacre arrebató

Fátima Bosch, Alicia Villarreal y otros nombres que sacudieron el espectáculo en 2025

Fátima Bosch, Alicia Villarreal y otros nombres que sacudieron el espectáculo en 2025

Pagan 122 mdp por el seguro para el Tren El Insurgente

Pagan 122 mdp por el seguro para el Tren El Insurgente

Cae Jesús Caballero, excolaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado

Cae Jesús Caballero, excolaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado

Hallan tres cuerpos en zona poniente de Acapulco; investigan si se trata de estudiantes desaparecidos

Hallan tres cuerpos en zona poniente de Acapulco; investigan si se trata de estudiantes desaparecidos

SRE declara desierta licitación para emisión de pasaportes; no se cumplieron con requisitos

SRE declara desierta licitación para emisión de pasaportes; no se cumplieron con requisitos

Amarga Navidad para el periodismo; dos periodistas son acusados de delitos graves

Amarga Navidad para el periodismo; dos periodistas son acusados de delitos graves

José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura

José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura

Incendian acceso de colegio privado en Culiacán, Sinaloa; se trata del segundo ataque a planteles educativos en la ciudad

Incendian acceso de colegio privado en Culiacán, Sinaloa; se trata del segundo ataque a planteles educativos en la ciudad

En fiestas decembrinas, registran 17 muertes por intoxicación con gas

En fiestas decembrinas, registran 17 muertes por intoxicación con gas

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky mantendrá una conversación telemática con sus aliados de la durante una escala en Canadá, según indicó este sábado a la prensa mientras vuela a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump el domingo.

"Estamos volando ahora mismo a Florida, Estados Unidos. De camino, haremos una parada en Canadá. Me reuniré con el primer ministro canadiense (Mark) Carney. Juntos, tenemos planeado hablar por vía telemática con líderes europeos", indicó Zelensky.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM 2026 confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores. Foto: Especial

INAPAM 2026: confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores

USCIS. Foto: Chat GPT

USCIS cambia las reglas del juego: así será el nuevo proceso para visas de trabajo H‑1B

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos dejará de emitir visas en 2026 para 39 países: ¿México está en la lista?

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos