El presidente ucraniano Volodimir Zelensky mantendrá una conversación telemática con sus aliados de la Unión Europea durante una escala en Canadá, según indicó este sábado a la prensa mientras vuela a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump el domingo.
"Estamos volando ahora mismo a Florida, Estados Unidos. De camino, haremos una parada en Canadá. Me reuniré con el primer ministro canadiense (Mark) Carney. Juntos, tenemos planeado hablar por vía telemática con líderes europeos", indicó Zelensky.
