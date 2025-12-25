Agencias de seguridad de los Estados Unidos, Canadá y México realizan un esfuerzo conjunto para arrestar y llevar ante la justicia a Ryan James Wedding, un exatleta olímpico canadiense convertido en uno de los narcotraficantes más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI), y que es requerido por una Corte de California.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, el último lugar de residencia conocido del exesquiador en tabla fue México, donde se esconde, por lo que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), Seguridad Pública, Marina, Ejército y Guardia Nacional catearon cuatro domicilios en la Ciudad y Estado de México para dar con su paradero, pero no lo localizaron.

Los efectivos sólo encontraron en los inmuebles drogas, 62 motocicletas de alta gama, dos vehículos, cartuchos, un cargador, obras de arte y dos medallas olímpicas.

Foto: Especial

De esquiador a traficante de cocaína a EU y Canadá

James Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, Estados Unidos, y tras retirarse como esquiador se convirtió en uno de los criminales y narcotraficantes más buscados en el mundo.

El Departamento de Justicia acusa al canadiense de traficar toneladas de cocaína a través de Colombia y México para su distribución en Estados Unidos y Canadá.

Entre enero y agosto de 2024, habría enviado grandes cantidades de cocaína desde el sur de California a Canadá, a través de una red de transporte de drogas asentada en la ciudad de Ontario.

En noviembre pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos colocó al exatleta olímpico en la lista de personas bloqueadas junto con nueve de sus cómplices, entre ellos Edgar Aarón Vázquez Alvarado, “El General”, quien le brinda protección en México.

Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense ligado al Cártel de Sinaloa (25/12/2025). Foto: Especial

De acuerdo con la OFAC, Wedding es un criminal extremadamente violento que lidera una organización criminal que utiliza criptomonedas para mover y blanquear las ganancias del narcotráfico, ocultando grandes cantidades de dinero ilícito.

“Wedding ha blanqueado sus ganancias ilícitas a través de una extensa red transatlántica de empresas y socios, canalizando el dinero del narcotráfico hacia bienes de lujo como automóviles y motocicletas, ocultos por todo el mundo”, señaló la OFAC.

Y para la anterior, Wedding se apoya del joyero canadiense Rolan Sokolovski y el exmiembro de las fuerzas especiales italianas Gianluca Tiepolo, quienes le gestionan sus operaciones financieras para el blanqueo de las ganancias del tráfico de drogas.

En tanto, el FBI aseguró que James Wedding ordenó decenas de asesinatos en todo el mundo, entre ellos dos miembros de una familia en Ontario, por el robo de un cargamento de drogas que pasó por el sur de California, en noviembre de 2023.

Así como el homicidio, en mayo de 2024, de otra víctima en las Cataratas del Niágara (Ontario), por una deuda relacionada con drogas.

Además, se le acusa a él y a varios de sus cómplices de participar en el asesinato de un testigo federal estadounidense contra Wedding, en Colombia en enero de este año.

La OFAC afirmó que emplea métodos altamente sofisticados tanto en la planificación como en la ejecución de estos asesinatos, demostrando un nivel de coordinación y crueldad que lo ha convertido en uno de los fugitivos más peligrosos del mundo.

Cómplices y recompensa por captura de Ryan James Wedding

Ryan James Wedding figura en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI (25/12/2025). Foto: Especial

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, aseguró que el canadiense cuenta con nueve cómplices que le facilitan su actividad criminal y le brindan protección.

Uno de ellos es Edgar Aarón Vázquez Alvarado, “El General”, quien al parecer es un exagente con vínculos con altos funcionarios de la ley y dueño de las empresas mexicanas VRG Energéticos SA de CV, Grupo RVG Combustibles SA de CV y Grupo Ares Imperial S. de RL de CV.

En noviembre pasado, la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado elevó a 15 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la detención o condena del narcotraficante canadiense Ryan James Wedding, quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

La recompensa, señaló la Oficina, se ofrece en coordinación con el FBI y los gobiernos de Canadá y México en un esfuerzo conjunto para llevar a Wedding ante la justicia.

El Departamento de Estado también anunció recompensas de hasta 2 millones de dólares por información que lleve a la captura o sentencia de los responsables del asesinato de un socio de Wedding en Medellín, Colombia, quien era testigo en el caso en su contra.

