La embajada de Estados Unidos en México reiteró el llamado a brindar información sobre el paradero del exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, a quien ha señalado como aliado de un cártel nacional, particularmente el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con lo publicado por la sede diplomática en sus redes sociales oficiales, el exatleta podría encontrarse en territorio nacional:

“Se cree que está oculto en México. Hay hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Si lo has visto, llama al 55-25-79-20-00”, detalló la representación diplomática a cargo de Ronald Johnson.

El pasado lunes 8 de diciembre, la embajada estadounidense se refirió a Ryan James Wedding como uno de los criminales más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que opera desde México en alianza con el Cártel de Sinaloa.

“Dirige una organización violenta dedicada al tráfico internacional de cocaína. Su denuncia puede marcar la diferencia. Si tiene información sobre Ryan James Wedding, comuníquese con la embajada de los Estados Unidos”, solicitó en un video.

Además, explicó que al marcar al 55-25-79-20-00 se debe presionar “0” al comenzar la grabación. Una vez que la operadora responda, se debe mencionar que se tiene información sobre el exatleta Wedding y que desea hablar con el FBI.

El exatleta Ryan James Wedding opera desde México en alianza con el Cártel de Sinaloa, según la embajada estadounidense. Foto: Especial

De acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Wedding es responsable de traficar al año unas 60 toneladas de cocaína colombiana hacia Los Ángeles, utilizando para ello camiones procedentes de México.

El director general del FBI, Kash Patel, se refirió al exatleta canadiense como un “narcoterrorista” y un “Pablo Escobar moderno”, lo comparó con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

