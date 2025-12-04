Un Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de revisión que “La Reina del Pacífico”, Sandra Ávila Beltrán, tramitó luego de que una jueza dejó sin efecto el amparo que interpuso para que la Fiscalía General de la República (FGR) le regresara diversos inmuebles que le fueron asegurados en la Ciudad de México y que reclama desde 2014.

En octubre pasado, María del Carmen Sánchez Cisneros, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, sobreseyó el juicio de garantías de la sinaloense al considerar que la FGR ya había ordenado la liberación de los inmuebles 5, 6 y 35 del condominio de Puente Cuadritos 18, colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía Magdalena Contreras.

En su sentencia, la jueza Sánchez Cisneros afirmó que la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Contra la Salud emitió en julio de este año un oficio al Centro Federal de Inteligencia Criminal en el que solicitó se realizara el levantamiento del aseguramiento de los inmuebles reclamados.

Sin embargo, Ávila Beltrán impugnó la resolución de la jueza ante el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, pues acusó que la FGR ha sido omisa en dar cumplimiento a la entrega de los inmuebles mencionados, ordenada desde junio de 2014 en la averiguación previa 966/MPFEADS/2002 y ratificada apenas en junio pasado.

Desde 2015 que recuperó su libertad, Ávila Beltrán inició varios litigios para recuperar propiedades y cuentas bancarias que la extinta Procuraduría General de la República le aseguró, tras su detención en 2007 por nexos con capos del Cártel de Sinaloa.

La sobrina del capo Miguel Félix Gallardo ha recuperado una casa en Hermosillo, Sonora y al menos 10 millones de pesos en joyas que la fueron aseguradas en distintos cateos.

Investigaciones de la PGR y la DEA refieren que Ávila Beltrán tiene gusto por diamantes, relojes, cadenas, aretes, pulseras y diversas prendas.

