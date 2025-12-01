Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) abatieron en Sinaloa a Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, quien era buscado por Estados Unidos. Se identifica como brazo derecho de la facción de Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, líder de una célula del Cártel de Sinaloa.

En otra acción fue detenido en España Alejandro Reynoso Jiménez buscado por la Interpol y relacionado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien operaba narcobodegas en Jalisco para exportar precursores químicos utilizados en drogas como metanfetamina y cocaína, así como equipo para la producción de fentanilo.

El titular de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles dijo que El Pichón es un segundo nivel de la relación del Chapo Isidro: Es muy importante y creemos que eso va ayudar a disminuir sobre todo el tema de producción de drogas sintéticas”, aseveró.

Se informó que personal de la Semar, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR) catearon dos domicilios asociados a El Pichón.

Los hechos ocurrieron al realizar recorridos de seguridad, los uniformados fueron agredidos a balazos y al verse en peligro, repelieron la agresión.

Ahí realizó la captura de Adelemo Pérez Hernández, alias Lemu, identificado como operador logístico y Miguel Ángel Villalba Castillo, sicario de la célula criminal y El Pichón perdió la vida.

Los agentes aseguraron tres pistolas, una granada y un kilo de pastillas de fentanilo. En los inmuebles cateados, ubicados en Guasave y Ahome, se incautaron dos armas de fuego, cuatro vehículos y dos celulares, además, se ubicaron dos laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguró un fusil, cartuchos, una camioneta, mil 425 kilos de cristal, un kilo de fentanilo, 600 litros de precursores químicos, un reactor y recipientes.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó al gabinete de seguridad porque fue abatido El Pichón y otros dos integrantes del cártel fueron detenidos en una operación de gran escala por la Marina.