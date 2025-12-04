Más Información

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Senado prevé dar fast track a minuta de Ley de Aguas; buscan que se presente directamente al Pleno

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

Caen tres integrantes de una célula delictiva en Zacatecas; les aseguran armas largas y explosivos

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

Tres integrantes de una célula delictiva fueron detenidos por elementos del y de la Guardia Nacional, en el municipio de Tabasco, Zacatecas, quienes les aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, artefactos explosivos improvisados tipo mina y .

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que los efectivos federales ubicaron a los detenidos en la comunidad La Barranca, municipio de Tabasco, Zacatecas, en posesión de 31 armas largas, 129 cargadores, 2 mil 760 cartuchos, 12 artefactos explosivos Improvisados, 12 paquetes con carga explosiva (20 kilogramos aproximadamente de pólvora), un rollo de cordón detonante, tres vehículos y equipo táctico diverso.

Ante ello, los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes, señaló la en un comunicado emitido este jueves.

La dependencia aseguró que la detención de las tres personas se realizó en estricto apego al y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad zacatecana.

Tres integrantes de una célula delictiva fueron detenidos por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, en el municipio de Tabasco, Zacatecas. Foto: Especial
