Tres integrantes de una célula delictiva fueron detenidos por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, en el municipio de Tabasco, Zacatecas, quienes les aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, artefactos explosivos improvisados tipo mina y paquetes con carga explosiva.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que los efectivos federales ubicaron a los detenidos en la comunidad La Barranca, municipio de Tabasco, Zacatecas, en posesión de 31 armas largas, 129 cargadores, 2 mil 760 cartuchos, 12 artefactos explosivos Improvisados, 12 paquetes con carga explosiva (20 kilogramos aproximadamente de pólvora), un rollo de cordón detonante, tres vehículos y equipo táctico diverso.
Ante ello, los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes, señaló la Defensa en un comunicado emitido este jueves.
La dependencia aseguró que la detención de las tres personas se realizó en estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad zacatecana.
