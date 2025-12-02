Autoridades federales detuvieron en Chihuahua a 11 integrantes de una célula delictiva, entre ellos Roberto “N”, alias “El 02” principal generador de violencia en la región.

De acuerdo a las investigaciones Roberto “N” forma parte de la célula conocida como “Los Fariseos”, perteneciente a la organización delictiva “Cabrera Sarabia”, afín al Cártel de Sinaloa y es considerado uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides en esa entidad.

También es probable responsable directo de confrontaciones en Ojinaga entre los grupos delictivos “La Línea” y “Cabrera Sarabia”.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) señaló que la detención ocurrió cuando los elementos realizaban recorridos en la localidad de El Pueblito, en el municipio de Aldama y fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que, al ver en riesgo su integridad física, repelieron la agresión.

Posteriormente arrestaron a Roberto “N”, además de diez personas más relacionadas con este grupo delictivo.

Los uniformados aseguraron 11 armas largas, dos ametralladoras, dos fusiles Barret, tres vehículos, diversos artefactos explosivos y un dron.

Roberto “N” cuenta con una orden de extradición en proceso por parte de Estados Unidos.

Tras esta detención, se estableció coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación, así como la puesta a disposición de las personas detenidas y del armamento, vehículos, material explosivo y equipo tecnológico asegurado.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), junto con Secretaría de Marina (Semar), FGR y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Armas aseguradas por autoridades federales en Chihuahua (02/12/2025). Foto: Especial

