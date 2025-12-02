Más Información

Ante la inminente llegada de la terna para elegir a la persona titular de la Fiscalía General de la República (), el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) propuso un decálogo de compromisos públicos que deberá asumir quien sea titular de esa .

El coordinador de esa bancada, , señaló que México vive una crisis de impunidad, desapariciones, violencia y desconfianza ciudadana que exige una Fiscalía profesional, eficiente y que de resultados.

“La Fiscalía no puede operar sin rumbo y sin controles democráticos. Quien llegue debe comprometerse públicamente con una agenda integral de procuración de justicia”, afirmó Castañeda.

MC propone decálogo de compromisos para el titular de la FGR

El decálogo de Movimiento Ciudadano incluye:

  • Trabajar de manera permanente con las víctimas de delitos, familiares y colectivos de derechos humanos
  • Emprender una reingeniería institucional para construir una Fiscalía eficiente, profesional y accesible
  • Expedir el Plan Estratégico de Procuración de Justicia
  • Priorizar el enfoque estratégico, científico, técnico y de inteligencia en la persecución de delitos con personal de la Fiscalía General de la República mejor equipado y formado
  • Facilitar la denuncia, profesionalizar y agilizar la investigación de delitos
  • Evaluar y consolidar el Sistema Penal Acusatorio
  • Priorizar la investigación y persecución de los homicidios, desapariciones y reclutamiento de personas menores de edad por parte del crimen organizado
  • Garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses, en coordinación con las fiscalías estatales
  • Evaluar la prisión preventiva oficiosa para limitarla a los casos donde sea estrictamente necesaria y justificada
  • Garantizar un acceso pleno, imparcial y efectivo a la justicia, eliminar la impunidad en todas sus formas y hacer que las personas vuelvan a confiar en las fiscalías, erradicando el uso faccioso de la justicia

Clemente Castañeda subrayó que este decálogo no es un trámite político, sino un blindaje para la efectividad de la Fiscalía y una garantía mínima para la ciudadanía.

“Quien aspire a encabezar la Fiscalía debe asumir públicamente este compromiso. De ello dependerá el voto de Movimiento Ciudadano. El país necesita una institución fuerte, profesional y enfocada en las víctimas”, agregó.

