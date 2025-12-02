Ante la inminente llegada de la terna para elegir a la persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) propuso un decálogo de compromisos públicos que deberá asumir quien sea titular de esa institución.

El coordinador de esa bancada, Clemente Castañeda, señaló que México vive una crisis de impunidad, desapariciones, violencia y desconfianza ciudadana que exige una Fiscalía profesional, eficiente y que de resultados.

“La Fiscalía no puede operar sin rumbo y sin controles democráticos. Quien llegue debe comprometerse públicamente con una agenda integral de procuración de justicia”, afirmó Castañeda.

MC propone decálogo de compromisos para el titular de la FGR

El decálogo de Movimiento Ciudadano incluye:

Trabajar de manera permanente con las víctimas de delitos, familiares y colectivos de derechos humanos

Expedir el Plan Estratégico de Procuración de Justicia

Priorizar el enfoque estratégico, científico, técnico y de inteligencia en la persecución de delitos con personal de la Fiscalía General de la República mejor equipado y formado

Evaluar y consolidar el Sistema Penal Acusatorio

Priorizar la investigación y persecución de los homicidios , desapariciones y reclutamiento de personas menores de edad por parte del crimen organizado

Evaluar la prisión preventiva oficiosa para limitarla a los casos donde sea estrictamente necesaria y justificada

Clemente Castañeda subrayó que este decálogo no es un trámite político, sino un blindaje para la efectividad de la Fiscalía y una garantía mínima para la ciudadanía.

“Quien aspire a encabezar la Fiscalía debe asumir públicamente este compromiso. De ello dependerá el voto de Movimiento Ciudadano. El país necesita una institución fuerte, profesional y enfocada en las víctimas”, agregó.

