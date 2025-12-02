Estas son las 10 personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la salida de Alejandro Gertz Manero el pasado 27 de noviembre. Esta mañana, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado publicó la lista integrada por cinco hombres y cinco mujeres, una de ellas, Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la FGR.

Conoce los perfiles que podrían ser enviados a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá integrar una terna que presentará ante el Senado, cuyo pleno elegirá finalmente a quien ocupará la titularidad para un periodo de nueve años.

Folio 72: Luz María Zarza Delgado:

Se postuló a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la primera elección judicial en junio de 2025. Cuenta con un doctorado en Derecho y se ha desempeñado como catedrática, asesora legal, consejera electoral, magistrada, consejera jurídica y directora jurídica de Pemex, de acuerdo con su currículum publicado en la plataforma “Conóceles”.

Folio 98: Maribel Bojorges Beltrán

Trabajó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la coordinación general de investigación territorial y se postuló como jueza de ejecución de sanciones penales en la primera elección judicial de este año. De acuerdo con su currículum, su experiencia acumula puestos como investigadora en la embajada de los Estados Unidos en 2011. En 2012, fue directora general de la Procuraduría General de la República (PGR) y se desempeñó por dos años como abogada investigadora de la embajada de los Estados Unidos.

Folio 119: Sandra Luz González Mogollón

De acuerdo con su currículum, publicado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la licenciada en Derecho se ha desempeñado como abogada tributaria, ha trabajado en la Procuraduría General de la República delegación Tabasco y fue jefa de área de validación documental del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la SSP.

Folio 185: Ernestina Godoy Ramos

La abogada y cofundadora de Morena ha sido diputada, procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, consejera jurídica del Ejecutivo Federal y actualmente es encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la salida de Alejandro Gertz Manero.

Folio 198: Mirna Lucía Grande Hernández

Es maestra en Ciencias Penales y Criminalística, se ha desempeñado como jefe de unidad departamental en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, como subdirectora de área de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de 2017 a 2019. También fue asesora jurídica en el Refugio especializado para mujeres, niñas y niños víctimas de trata de personas y para el Espacio de mujeres para una vida libre de violencia, de acuerdo con su declaración pública.

Folio 40: Luis Manuel Pérez De Acha

Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se ha desempeñado como catedrático en distintas universidades, es articulista en medios de comunicación nacionales. Fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de 2017 a 2019. Y fue aspirante a la titularidad de la FGR en enero de 2019.

Folio 187: Hamlet García Almaguer

Es maestro en Derecho Procesal Constitucional y cuenta con una especialidad en Derecho de Amparo. Se ha desempeñado como director jurídico de la autoridad del espacio público en el gobierno del Distrito Federal en 2013, laboró en la delegación Cuajimalpa, fue subdirector jurídico, también trabajó en la Cámara de Senadores y fue consejero suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE). En la legislatura pasada, fue diputado por Morena y finalizó su cargo el 31 de agosto de 2024.

Folio 249: David Borja Padilla

Es maestro en Derecho Procesal Penal, se ha desempeñado como oficial de registro civil en Acapulco, Guerrero; fue agente del ministerio público y fue secretario de Seguridad Pública y Protección Civil de Coyuca de Benítez.

Folio 250: Miguel Nava Alvarado

Cuenta con un doctorado y es maestro en Derecho Penal. Fue presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y en 2021 fue candidato a la gubernatura de Querétaro por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

Folio 1: Félix Roel Herrera Antonio:

De última hora, la Junta de Coordinación Política del Senado modificó la lista de diez personas candidatas a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), al eliminar a Alfredo Barrera Flores y en su lugar incluir al morenista Félix Roel Herrera Antonio, exrepresentante del partido en el poder en el Instituto Electoral de Coahuila.

Cuenta con tres maestrías y ha sido catedrático, abogado tributario, asesor, director del Instituto de la Defensoría de Oficio dependiente de la Segob Tabasco, director general de Derechos Humanos de la subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos de Segob Tabasco.

