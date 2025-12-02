De última hora, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado modificó la lista de diez personas candidatas a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), al eliminar a Alfredo Barrera Flores y en su lugar incluir al morenista Félix Roel Herrera Antonio, exrepresentante del partido en el poder en el Instituto Electoral de Coahuila.

El Pleno del Senado inició el proceso para votar el listado que deberá ser enviado a la titular del Poder Ejecutivo, con la postura de cada una de las fuerzas políticas desde tribuna.

