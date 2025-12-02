Más Información
Inicia debate sobre lista de 10 candidaturas a la FGR; Jucopo hace cambio de última hora e incluye al morenista Félix Herrera
“Cayeron dos, nos faltan dos” Chapitos, dice el gobierno de EU tras declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán
Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica
De última hora, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado modificó la lista de diez personas candidatas a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), al eliminar a Alfredo Barrera Flores y en su lugar incluir al morenista Félix Roel Herrera Antonio, exrepresentante del partido en el poder en el Instituto Electoral de Coahuila.
El Pleno del Senado inició el proceso para votar el listado que deberá ser enviado a la titular del Poder Ejecutivo, con la postura de cada una de las fuerzas políticas desde tribuna.
Sheinbaum: Proyecto del PAN con Salinas Pliego no tiene asidero; “imagínense una persona que presume su riqueza frente a los pobres”, dice
mahc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]