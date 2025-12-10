Más Información

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

La presidenta de México, , rechazó este miércoles que exista la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, luego de que el presidente estadounidense, , insistiera nuevamente en “atacar al narco” dentro de México.

Sheinbaum sostuvo que ese escenario “no se va a dar”, al subrayar que el país no permitirá ningún tipo de injerencia extranjera.

“Ya la conoce (mi respuesta), eso no se va a dar porque no es necesario, primero; segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera; y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad”, afirmó.

Ante la pregunta de si la insistencia de Trump contradice ese entendimiento bilateral, la Mandataria mexicana respondió que no es obligación reaccionar a cada declaración del Presidente estadounidense.

“No necesitamos contestar a cada declaración del Presidente Trump. Él tiene su pensamiento, en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos, y hasta ahora ha sido muy respetuoso”, dijo.

Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una relación basada en cooperación y respeto mutuo, especialmente en , uno de los temas más sensibles en la agenda bilateral.

