Al destacar la quinta adquisición de la aeronave EMBRAER E-195 para Mexicana de Aviación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que “es muy bonito” viajar en la aerolínea “del pueblo” que sale del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que Mexicana va incrementando no solo sus vuelos, sino también el número de personas pasajeras.

“Se está programando llegar a distintos lugares donde antes no se llegaba, y es la demostración de que puede haber una línea aérea del Estado mexicano, rentable y que brinde boletos de avión más baratos para que más gente pueda viajar en avión.

“Y lo está haciendo muy bien el director de Mexicana. Estamos muy contentos, es muy bonito viajar en Mexicana por el ambiente que se genera incluso en los aviones. Así que los invitamos a que viajen en Mexicana de aviación, salen principalmente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, comentó.

