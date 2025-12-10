Más Información

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Cae "Limones", integrante de "Los Cabrera"; extorsionaba a comerciantes y ganaderos en Durango

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Luego del ataque a un , la presidenta informó que fue por parte de grupos delictivos, y que el funcionario "está estable afortunadamente".

Durante la conferencia matutina, la mandataria indicó que ya hay personas detenidas, pero integrantes del darán información más detallada del tema.

"Son de Colima, no tiene que ver, evidentemente siempre hay comunicación con los estados, pero más tiene que ver con las propias condiciones de Colima. Está estable afortunadamente. Y ya hay detenidos también, entonces el gabinete de Seguridad puede dar más información sobre el caso", señaló.

El martes de dio a conocer que el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Colima, , fue víctima de un cuando circulaba por la avenida Ignacio Sandoval, a la altura del centro comercial Zentralia, en la zona norte de la capital.

