Luego del ataque a un funcionario de Seguridad de Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que fue por parte de grupos delictivos, y que el funcionario "está estable afortunadamente".

Durante la conferencia matutina, la mandataria indicó que ya hay personas detenidas, pero integrantes del gabinete de Seguridad darán información más detallada del tema.

"Son grupos delictivos de Colima, no tiene que ver, evidentemente siempre hay comunicación con los estados, pero más tiene que ver con las propias condiciones de Colima. Está estable afortunadamente. Y ya hay detenidos también, entonces el gabinete de Seguridad puede dar más información sobre el caso", señaló.

El martes de dio a conocer que el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Colima, Heriberto Morentín Ramírez, fue víctima de un ataque armado cuando circulaba por la avenida Ignacio Sandoval, a la altura del centro comercial Zentralia, en la zona norte de la capital.

