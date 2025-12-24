Más Información

Berlín, 24 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir , ha presentado por primera vez de forma detallada los 20 puntos del que han elaborado Kiev y Washington y ha reiterado su disposición a alcanzar un compromiso territorial en el Donbás, uno de los puntos que siguen abiertos.

En una conversación con periodistas el martes, sobre la que los medios ucranianos informaron este miércoles, Zelenski reiteró que los emisarios de la Casa Blanca han trasladado ya el citado plan al enviado del Kremlin y manifestó la expectativa de que los próximos contactos entre Washington y Moscú se produzcan el día de hoy.

"No sé en qué formato tendrán la próxima conversación. Quizá con (Vladímir) Putin. Probablemente será mañana", dijo Zelenski refiriéndose a este miércoles.

Lee también:

Los 20 puntos del plan plantean un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania, que sería supervisado por un mecanismo de monitoreo y cimentado en una serie de garantías de seguridad, como un Ejército ucraniano con 800.000 efectivos y acuerdos vinculantes por los que EE.UU. y otros aliados se comprometerían a proporcionar una defensa equivalente al Artículo 5 de la OTAN.

Con respecto a la cuestión más espinosa, las cesiones territoriales que reclama Rusia, Zelenski reconoció que en estos momentos hay dos opciones sobre la mesa, de las que Kiev prefiere la primera, que pasaría por congelar la actual línea del frente.

La segunda pasaría por la creación de una o varias zonas económicas en la parte de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla pero que reclama Moscú, algo que sin embargo solo se estudiaría una vez que Kiev haya recibido garantías de seguridad suficientes.

Lee también:

"Si se toma esta decisión, se firmará un acuerdo separado entre Ucrania, EE.UU. y Rusia que determinará el estatus de la zona económica especial y los pasos que darán las dos partes del conflicto de manera equivalente para retirar sus fuerzas", explicó.

La zona económica especial estaría administrada por Ucrania, aunque sus tropas se retirasen, y tendrían que estar presentes fuerzas internacionales para garantizar que no entren "ni 'hombrecillos verdes' ni personal militar ruso disfrazado de civiles", advirtió Zelenski.

Además, una decisión de este tipo, que implicase la retirada de tropas de Donetsk, solo podría ser legitimada por un referendo.

Lee también:

Por otra parte, los 20 puntos no contienen ninguna referencia a las ambiciones de Kiev de ingresar en la OTAN y Zelenski afirmó que esta cuestión solo la pueden decidir los propios miembros de la Alianza, que por el momento no desean admitir a Ucrania.

Según dijo el presidente, es posible que la OTAN y Rusia negocien por separado sobre el futuro de su relación, pero que la propia Ucrania no renunciará a su "decisión" de aspirar al ingreso, aunque por el momento no sea realista.

alm

TEMAS RELACIONADOS

