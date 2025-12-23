Rusia y China criticaron duramente ante el Consejo de Seguridad de la ONU el martes la presión militar y económica que ejercen Estados Unidos sobre Venezuela, a la que calificaron como "comportamiento de cowboy" e "intimidación".

Lee también Asamblea venezolana aprueba ley que da 20 años de cárcel a quien apoye "piratería" de EU; establece sanciones económicas

"Estados Unidos hará todo lo que esté en su poder para proteger nuestro hemisferio, nuestras fronteras y al pueblo estadounidense", respondió el embajador de Washington en la ONU, Mike Waltz, durante una reunión de urgencia solicitada por Venezuela y apoyada por Rusia y China.

Waltz aseguró ante el Consejo de Seguridad que su país impondrá sanciones "al máximo" a Venezuela tras el bloqueo del gobierno estadounidense a petroleros sancionados y la interceptación de varios buques en el mar Caribe.

Lee también Comunistas de Venezuela creen que bloqueo de EU a petroleros es un “acto de guerra”; llama a denunciar "la piratería imperialista"

"Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cártel de los Soles, designado como organización terrorista por EU", aseveró Waltz en una reunión de emergencia del Consejo sobre la situación en Venezuela.

Waltz reiteró que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido "muy claro" en su intención de usar "todo el poder y la fuerza de EU para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo".

Lee también Comunistas de Venezuela creen que bloqueo de EU a petroleros es un “acto de guerra”; llama a denunciar "la piratería imperialista"

Fue Venezuela quien pidió expresamente este debate con carácter de urgencia en el Consejo, una solicitud impulsada por el bloqueo del presidente Trump contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano.

Según Waltz, estos petroleros operan como "el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo", y además financian al Cartel de los Soles.

"Maduro es responsable de utilizar estos recursos y sus beneficios para el tráfico (de drogas) hacia Estados Unidos y Europa", apuntó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc