Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Sheinbaum se reúne con Jane Fraser, CEO de Citi; dialogan sobre las "buenas perspectivas económicas" de México

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 2025: violencia y malestar psicológico afectan más a adolescentes que a adultos

Se mueve consumo de fentanilo, vapeadores y alcohol; mira aquí las claves de la Encuesta Nacional de Drogas

Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces en la década de 1990, según archivos; no se le acusa de irregularidades

Dan 3 meses más a Fiscalía de Tabasco en investigación contra Hernán Bermúdez, líder de La Barredora; siguen recabando pruebas

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Adiós impuesto a videojuegos; Sheinbaum anuncia que ya no va porque es muy difícil distinguir los que tienen violencia

Exhiben presencia del CJNG en la sierra de Michoacán; frustran nuevo ataque con explosivos en Coahuayana

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Rusia y China criticaron duramente ante el Consejo de Seguridad de la ONU el martes la presión militar y económica que ejercen sobre Venezuela, a la que calificaron como "comportamiento de cowboy" e "intimidación".

Lee también

"Estados Unidos hará todo lo que esté en su poder para proteger nuestro hemisferio, nuestras fronteras y al pueblo estadounidense", respondió el embajador de Washington en la , Mike Waltz, durante una reunión de urgencia solicitada por Venezuela y apoyada por Rusia y China.

Waltz aseguró ante el Consejo de Seguridad que su país impondrá sanciones "al máximo" a Venezuela tras el bloqueo del gobierno estadounidense a petroleros sancionados y la interceptación de varios buques en el mar Caribe.

Lee también

"Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cártel de los Soles, designado como organización terrorista por EU", aseveró Waltz en una reunión de emergencia del Consejo sobre la situación en Venezuela.

Waltz reiteró que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido "muy claro" en su intención de usar "todo el poder y la fuerza de EU para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo".

Lee también

Fue Venezuela quien pidió expresamente este debate con carácter de urgencia en el Consejo, una solicitud impulsada por el bloqueo del presidente Trump contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano.

Según Waltz, estos petroleros operan como "el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo", y además financian al Cartel de los Soles.

"Maduro es responsable de utilizar estos recursos y sus beneficios para el tráfico (de drogas) hacia Estados Unidos y Europa", apuntó.

