La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó una ley para garantizar el libre comercio y la navegación frente a lo que considera como "piratería" y bloqueo de Estados Unidos contra los buques petroleros sancionados, que incluye penas de hasta 20 años de prisión para quienes apoyen estos actos.

"Queda aprobada la ley por unanimidad. En consecuencia se declara sancionada la Ley de protección de las libertades de navegación y comercio contra la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales", dijo el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, al finalizar el debate.

La norma busca proteger las actividades económicas del Estado, pero también alcanza a cualquier entidad que tenga negocios con el gobierno venezolano.

"Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras serán sancionadas con prisión de 15 a 20 años", dice el artículo 13 de la ley, leída por la Secretaría del Parlamento.

Venezuela establece sanciones e incautaciones

La ley también establece multas en bolívares (la moneda local) "equivalentes a entre 100 mil y un millón de veces el tipo de cambio de mayor valor" en el país, que actualmente corresponde a la cotización del euro publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Quien sea sancionado también podría ser sujeto de incautación por parte del Estado, debido a que también le será aplicable "la Ley de Extinción de Dominio".

En la víspera, el diputado Giuseppe Alessandrello explicó que la ley busca "proteger la relación comercial" y proteger a los venezolanos "de los actos de depredación que el Gobierno de los Estados Unidos está realizando" en el mar, a propósito del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, donde las fuerzas de ese país han incautado ya dos buques petroleros que salieron de Venezuela.

El petrolero crudo Skipper recientemente incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Foto: AP

Según el legislador, la norma se sustenta en la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar de 1958 y la Carta de las Naciones Unidas.

Con la aprobación de esta ley, el Parlamento chavista, que culmina su período legislativo este diciembre, llegó a su norma número 100. El próximo 5 de enero debe instalarse la nueva Asamblea que estará igualmente controlada por el oficialismo.

Trump anuncia bloqueo contra buques petroleros de EU

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un bloqueo contra buques petroleros sancionados que salgan y entren de Venezuela.

El domingo, Washington realizó una operación para interceptar un petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, de acuerdo con la Casa Blanca, traficaba "crudo sancionado" dentro de la "flota fantasma" venezolana.

Este es el segundo tanquero que Washington buscaría interceptar este fin de semana bajo las órdenes de Trump y el tercero después de que Estados Unidos intensificara los esfuerzos para cortar el flujo de crudo desde Venezuela como parte del despliegue militar que mantiene desde agosto pasado en el Caribe.

El pasado 10 de diciembre, Estados Unidos también incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el petróleo venezolano que transportaba.

Venezuela denuncia que Washington busca un "cambio de régimen" y apoderarse de su petróleo y riquezas.

