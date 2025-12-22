Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que "si se hace el duro será la última vez que podrá hacerlo".
"Puede hacer lo que quiera. Si intenta jugar rudo, será la última vez que lo haga”.
Además, definió a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como "un alborotador" y advirtió que "más le vale andarse con cuidado", en lo que supone una nueva subida de tono del republicano para con Petro.
