Más Información

Aeronave de la Marina sufre incidente en Texas; equipo realizaba misión de apoyo médico con la Fundación Michou y Mau

Aeronave de la Marina sufre incidente en Texas; equipo realizaba misión de apoyo médico con la Fundación Michou y Mau

Detienen en Naucalpan a dos sujetos con 37 mdp en efectivo; les aseguran armas y cartuchos

Detienen en Naucalpan a dos sujetos con 37 mdp en efectivo; les aseguran armas y cartuchos

Revocan suspensión provisional a Rubén Rocha; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

Revocan suspensión provisional a Rubén Rocha; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

Rescatan a 17 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua; aseguran que no eran alimentados

Rescatan a 17 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua; aseguran que no eran alimentados

NFL: Horario y canales para ver EN VIVO el partido entre Colts y 49ers de este lunes 22 de diciembre

NFL: Horario y canales para ver EN VIVO el partido entre Colts y 49ers de este lunes 22 de diciembre

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz; fungía como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz; fungía como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco; garantiza apoyo federal para Feria de Chilpancingo ante retos de seguridad

Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco; garantiza apoyo federal para Feria de Chilpancingo ante retos de seguridad

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Reaparece ajolote del Altiplano en Querétaro después de 15 años sin ser visto; UNAM llama a proteger especie

Reaparece ajolote del Altiplano en Querétaro después de 15 años sin ser visto; UNAM llama a proteger especie

El presidente de Estados Unidos, , advirtió este lunes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que "si se hace el duro será la última vez que podrá hacerlo".

"Puede hacer lo que quiera. Si intenta jugar rudo, será la última vez que lo haga”.

Lee también

Además, definió a su homólogo colombiano, , como "un alborotador" y advirtió que "más le vale andarse con cuidado", en lo que supone una nueva subida de tono del republicano para con Petro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada