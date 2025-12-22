Más Información

Detienen en Naucalpan a dos sujetos con 37 mdp en efectivo; les aseguran armas y cartuchos

Rescatan a 17 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua; aseguran que no eran alimentados

Raúl Rocha pierde criterio de oportunidad; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

Maduro “tiene que irse”, afirma Kristi Noem; “es un enemigo de EU”, afirma

NFL: Horario y canales para ver EN VIVO el partido entre Colts y 49ers de este lunes 22 de diciembre

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz; fungía como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco; garantiza apoyo federal para Feria de Chilpancingo ante retos de seguridad

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Reaparece ajolote del Altiplano en Querétaro después de 15 años sin ser visto; UNAM llama a proteger especie

El presidente de Estados Unidos, , ordenó este lunes la construcción de dos nuevos buques de guerra que llevarán su nombre y aseguró que serán "cien veces más poderosos" que los existentes en la actualidad.

Los descritos por el mandatario como "acorazados" serán los primeros de la futura "clase Trump" y comenzarán a ser construidos "inmediatamente", según el presidente, que indicó que se espera que más adelante se puedan llegar a armar hasta 25 más.

La presentación de la nueva "flota dorada", como la nombró el republicano, tuvo lugar en su residencia privada de Mar-a-Lago en Florida, mismo estado donde los buques serán construidos por contratistas que se reunirán con el mandatario la próxima semana.

Trump insistió en la importancia de construir estos acorazados "con rapidez" y criticó a las actuales empresas que se dedican a la construcción de naves para la Armada porque según él "no están haciendo un buen trabajo".

La nueva orden presidencial busca priorizar una de la grandes metas de la Administración Trump de revitalizar la industria naval estadounidense y expandir también la capacidad de construcción de buques militares en medio de la preocupación por el desfase frente a competidores como China y las limitaciones de los astilleros nacionales.

Además, el anuncio sobre la construcción de nuevos buques de guerra llega una semana después de que el mandatario ordenara confiscar todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela para estrangular la llamada "flota fantasma" y la industria del crudo, la principal del país caribeño.

Desde el 10 de diciembre, Estados Unidos, valiéndose de su gran contingente fuerza militar desplegada en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, ha detenido dos petroleros relacionados con el transporte de crudo venezolano.

