Sheinbaum reconoce aumento de homicidios en Sinaloa; gabinete de Seguridad dará informe en enero, indica

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Cómplice de Raúl Rocha fue detenido y liberado en 2025; se trata de “El Yaicob”

Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco; garantiza apoyo federal para Feria de Chilpancingo ante retos de seguridad

Poza Rica vive fracturada; sigue reconstrucción tras las inundaciones

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Reaparece ajolote del Altiplano en Querétaro después de 15 años sin ser visto; UNAM llama a proteger especie

Lo que marcó en 2025 a la Metrópoli

“Nos va a tocar de a poquito, pero rico en la cena de Navidad”

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, , aseguró este lunes que el presidente de Venezuela,, “tiene que irse”.

Noem señaló esta posición en una entrevista con la cadena Fox News mientras Estados Unidos incrementa la presión militar, política y económica sobre Caracas con la confiscación en el de petroleros que transportan crudo venezolano.

“No solo estamos interceptando estos barcos. También estamos enviando un mensaje para todo el mundo: la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse. Tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo”, expresó.

La secretaria insistió en que el gobierno de Maduro “utiliza los dólares” del negocio petrolero para “propagar” drogas que “están matando a la próxima generación de estadounidenses”.

“Así que no olviden de qué se trata. Este es un enemigo de contra el cual estamos tomando medidas enérgicas”, subrayó.

Aunque el presidente de Estados Unidos, , ha asegurado que Maduro “tiene los días contados”, el objetivo oficial de la estrategia del Gobierno estadounidense hacia Venezuela es frenar el y recuperar los “derechos petroleros” de las empresas estadounidenses.

Estados Unidos afirmó el domingo que mantiene una “persecución activa” para interceptar un tercer petrolero cerca de las costas venezolanas, luego de que Trump anunciara un bloqueo a la entrada y salida de de todos los buques sancionados por el Gobierno estadounidense.

El bloqueo petrolero fue ordenado tras meses deestadounidense en el Caribe, destinado a interceptar embarcaciones presuntamente cargadas de drogas que Washington vincula con el gobierno de Maduro, a quien acusa de liderar el llamado , acusación que Caracas niega tajantemente.

Por su parte, Maduro ha acusado a de piratería por la incautación de buques con crudo venezolano y ha anunciado acciones para que estos actos no queden impunes, entre ellas una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

