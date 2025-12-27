Más Información

De 15 mil mdp, afectación por gusano barrenador

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

Sheinbaum destaca compra de 30 trenes de repavimentación en 2025; 10 se entregaron en el Edomex

Gobierno reserva costo de blindaje ante Generación Z

San Fernando: las vidas y sueños que la masacre arrebató

Pagan 122 mdp por el seguro para el Tren El Insurgente

Cae Jesús Caballero, excolaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado

José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura

Hallan tres cuerpos en zona poniente de Acapulco; investigan si se trata de estudiantes desaparecidos

Cajetilla de cigarros costará hasta 106 pesos en 2026 por ajuste del IEPS; aumento aplicará a partir de enero

Amarga Navidad para el periodismo; dos periodistas son acusados de delitos graves

Incendian acceso de colegio privado en Culiacán, Sinaloa; se trata del segundo ataque a planteles educativos en la ciudad

El ganador del aumento de los de Estados Unidos es México, reporta el medio estadounidense The Wall Street Journal.

Añade que las exportaciones del país a EU han aumentado desde que el presidente Donald Trump impuso nuevos aranceles a los países este año.

En el reporte, explica que "debido a que la tasa arancelaria final de México terminó siendo más baja que la de la mayoría de los demás países, la disparidad ha ayudado a las exportaciones mexicanas a llenar parte del vacío dejado por los productos chinos sujetos a gravámenes más altos".

Detalla que "incluso con los elevados aranceles sobre los automóviles, el acero y el aluminio con destino a Estados Unidos, las exportaciones manufactureras mexicanas a este país aumentaron casi un 9% de enero a noviembre, en comparación con los primeros 11 meses de 2024, según datos del gobierno mexicano.

"Las exportaciones de la industria automotriz a Estados Unidos cayeron cerca de un 6% durante el período, pero las exportaciones de otros productos manufacturados aumentaron un 17%".

"Debido a que la tasa arancelaria final de México terminó siendo más baja que la de la mayoría de los demás países, la disparidad ha ayudado a las exportaciones mexicanas a llenar parte del vacío dejado por los productos chinos sujetos a gravámenes más altos", indica el reporte.
T-MEC, clave para México

Sobre el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (), el medio menciona que "hoy en día, casi el 85% de las exportaciones totales de México permanecen libres de aranceles bajo" ese pacto comercial.

No obstante, México aún tiene "los aranceles más altos en una generación: 25% sobre contenido no estadounidense en automóviles, hasta 50% sobre aluminio y acero y 25% sobre exportaciones que no cumplen con el T-MEC".

Además, siempre según el reporte del WSJ, "los envíos mexicanos de equipos de procesamiento de datos aumentaron más del doble este año, impulsados ​​por la expansión de centros de datos e inteligencia artificial en Estados Unidos".

