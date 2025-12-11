Más Información

"La gente ya no quiere otro Monreal, nos agotamos el apellido", admitió Ricardo Monreal al hablar de la gubernatura de Zacatecas

"La gente ya no quiere otro Monreal, nos agotamos el apellido", admitió Ricardo Monreal al hablar de la gubernatura de Zacatecas

Leyendas de México y Brasil se enfrentarán en el Estadio Azteca; ¿Cuándo será el partido?

Leyendas de México y Brasil se enfrentarán en el Estadio Azteca; ¿Cuándo será el partido?

Dan libertad condicional a dos exservidores implicados en "Estafa Maestra"; deben pagar 62 mdp por reparación del daño

Dan libertad condicional a dos exservidores implicados en "Estafa Maestra"; deben pagar 62 mdp por reparación del daño

Sheinbaum prevé que con Acuerdo Nacional Contra la Extorsión disminuya este delito; vamos a avanzar mucho más, dice

Sheinbaum prevé que con Acuerdo Nacional Contra la Extorsión disminuya este delito; vamos a avanzar mucho más, dice

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Corte ampara a dos mujeres musulmanas para obtener pasaporte sin quitarse velo en toma de foto; resalta “libertad religiosa”

Corte ampara a dos mujeres musulmanas para obtener pasaporte sin quitarse velo en toma de foto; resalta “libertad religiosa”

Por el nivel de , México se ubica como el principal destino de las exportaciones de bienes estadounidenses y el primer suministrador de productos para el mercado americano, durante septiembre pasado.

De acuerdo con el Census Bureau del Departamento de Comercio del vecino país del Norte, el 15.6% del total del intercambio de bienes durante el noveno mes del año.

Las exportaciones mexicanas ascendieron a 44.6 mil millones de dólares, mientras que importó bienes estadounidenses por un valor de 27.2 mil millones de dólares.

Lee también

El segundo país socio de la Unión Americana fue Canadá con el 12.8% del total del comercio estadounidense y China con el 6.9%.

En cuarto lugar están Irlanda, Taiwan, Alemania, Vietnam, Japón, Corea del Sur y Suiza.

Al respeto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el hecho de que México mantenga el primer sitio refleja “la solidez y profundidad de la integración productiva norteamericana”.

Explicó que “las cadenas de suministro y los empleos de América del Norte están más interconectados que nunca” y añadió que México no solo es el principal proveedor extranjero de bienes para Estados Unidos también es su mayor mercado.

Lee también

Explicó que ello impulsa el empleo y oportunidades económicas al sostener millones de empleos en Estados Unidos y favorecer el crecimiento del empleo y los salarios en los estados manufactureros de México.

Añadió que los sectores que más se impulsan con la integración incluyen maquinaria y equipo, vehículos y autopartes, electrónicos, dispositivos médicos, acero, energía y granos.

Todos estos sectores “son la base de la competitividad global de América del Norte y destacan la importancia estratégica de México en el abastecimiento industrial de Estados Unidos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]