Por el nivel de importaciones y exportaciones, México se ubica como el principal destino de las exportaciones de bienes estadounidenses y el primer suministrador de productos para el mercado americano, durante septiembre pasado.

De acuerdo con el Census Bureau del Departamento de Comercio del vecino país del Norte, México comercia el 15.6% del total del intercambio de bienes durante el noveno mes del año.

Las exportaciones mexicanas ascendieron a 44.6 mil millones de dólares, mientras que importó bienes estadounidenses por un valor de 27.2 mil millones de dólares.

El segundo país socio de la Unión Americana fue Canadá con el 12.8% del total del comercio estadounidense y China con el 6.9%.

En cuarto lugar están Irlanda, Taiwan, Alemania, Vietnam, Japón, Corea del Sur y Suiza.

Al respeto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el hecho de que México mantenga el primer sitio refleja “la solidez y profundidad de la integración productiva norteamericana”.

Explicó que “las cadenas de suministro y los empleos de América del Norte están más interconectados que nunca” y añadió que México no solo es el principal proveedor extranjero de bienes para Estados Unidos también es su mayor mercado.

Explicó que ello impulsa el empleo y oportunidades económicas al sostener millones de empleos en Estados Unidos y favorecer el crecimiento del empleo y los salarios en los estados manufactureros de México.

Añadió que los sectores que más se impulsan con la integración incluyen maquinaria y equipo, vehículos y autopartes, electrónicos, dispositivos médicos, acero, energía y granos.

Todos estos sectores “son la base de la competitividad global de América del Norte y destacan la importancia estratégica de México en el abastecimiento industrial de Estados Unidos”.

