Incendian unidad de transporte público de la Ruta 95 en Otumba; caso revive temor del gremio a inseguridad y extorsiones
Liberan a joven detenido en Morelia durante manifestación para exigir justicia por asesinato de Carlos Manzo; denuncian tortura
PVEM propone cárcel a quienes gasten, sin consentimiento, Pensión del Bienestar de padres o abuelos; buscan hasta 8 años de prisión
El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China
Oposición arremete contra Max Arriaga tras dichos de la SEP; acusan intento de ideologizar educación
Secretaría de Marina cierra puerto de La Paz, BCS, por pronóstico de vientos del norte; aplica a embarcaciones menores
