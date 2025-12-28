Más Información

Mar-a-Lago, Florida. El presidente de Estados Unidos, , aseguró el domingo que Ucrania contará con “fuertes” garantías de seguridad en caso de que prospere un plan para poner desatada hace casi cuatro años tras la invasión del país por parte de Rusia.

“Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes. Y los países europeos están muy involucrados”, dijo Trump al recibir a su homólogo ucraniano, , en su residencia de Mar-a-Lago en Florida para conversar sobre un nuevo plan para acabar con el conflicto.

El mandatario estadounidense consideró que las negociaciones se encuentran en su “fase final”. Agregó que no hay una fecha límite para este proceso y que el objetivo es terminar la .

Al ser preguntado por CNN sobre si cree que el presidente ruso, , con quien habló antes de la reunión con Zelensky, habla en serio sobre la paz, Trump respondió: Sí, creo que sí, creo que ambos lo están.

Sin embargo, al preguntarle si la reunión de hoy conducirá a un acuerdo, Trump se mostró más evasivo.

“Depende; creo que tenemos las bases para un acuerdo” y agregó que el conflicto entre y ha resultado “difícil” de resolver, pero que “lo lograremos; tendremos una gran reunión hoy”.

Trump indicó además que volverá a hablar con Putin, así como con los líderes europeos al finalizar la reunión, en la que se discutirá la propuesta de 20 puntos, dada a conocer esta semana por Zelensky, que antes de llegar a Florida sostuvo una reunión en Canadá con su primer ministro, .

Entre los funcionarios ucranianos que acompañaron a Zelensky en su reunión con Trump están el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, , el de Guerra, Pete Hegseth, el enviado especial Steve Witkoff, el asesor de la Stephen Miller, y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Al recibir a Zelensky, Trump dijo de él: “Este caballero ha trabajado muy duro, y es muy valiente, y su gente es muy valiente”.

Por su parte, Zelensky dijo que discutiría cuestiones de concesiones territoriales con Trump, que hasta ahora han sido una línea roja para su país. Agregó que sus negociadores y los de Trump “han discutido cómo avanzar paso a paso y ” y continuarían haciéndolo en la reunión.

Rusia intensificó sus ataques contra la capital de Ucrania en los días previos a la reunión.

El asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo que la llamada fue iniciada por la parte estadounidense, duró más de una hora y fue “amistosa, benevolente y profesional”. Ushakov indicó que Trump y Putin acordaron hablar nuevamente después de la reunión de Trump con Zelensky y que espera que este tome “decisiones valientes” sobre el .

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

