Nueva York. La reunión entre el presidente de EU, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelensky, inició este domingo con un apretón de mano a la entrada de Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, donde se realiza el encuentro.
“Creo que tendremos una muy buena reunión hoy”, dijo Trump, que discutirá con Zelensky la propuesta de paz impulsada por Washington para poner fin a la guerra con Rusia, que en febrero cumplirá cuatro años.
Trump indicó además que tiene previsto llamar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, después de la reunión, señaló el New York Times.
El presidente de EU habló con Putin previo al encuentro con Zelensky y aseguró que fue una conversación telefónica “muy productiva”.
Rusia retoma contacto con EU tras analizar el nuevo plan de paz para Ucrania; emisarios acuerdan continuar el diálogo
