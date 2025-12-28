Más Información

Tren Interoceánico se descarrila con 250 personas a bordo en Oaxaca; Sheinbaum reporta atención inmediata

Gobierno federal despliega apoyo tras descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca; "Estamos atentos a los trabajos", dice Sheinbaum

Se frenó corrupción en compra de medicamentos; Auditoría detectó irregularidades

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

INAH reprende a Bad Bunny tras tocar pieza en el Museo de Antropología; el músico retiró la mano, afirma

Alcaldes, bajo la mira de los grupos criminales

Hallan muerta a mexicana que viajó a Colombia con su pareja para celebrar su aniversario, esto se sabe

De "Andy" López en Japón a Noroña en Palestina... estos son los polémicos viajes de morenistas en 2025

“Las Fuerzas Armadas, en la democracia, se quedan en cuarteles”: Alexis Goosdeel, director de la Agencia de la UE sobre Drogas

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

Gandallas en el Día de los Inocentes

Sobre el poder y sus trampas: La corte de los ilusos de Rosa Beltrán

Nueva York. La reunión entre el presidente de EU, , y su homólogo de Ucrania, , inició este domingo con un apretón de mano a la entrada de Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, donde se realiza el encuentro.

“Creo que tendremos una muy buena reunión hoy”, dijo Trump, que discutirá con Zelensky la propuesta de paz impulsada por Washington para poner fin a la con Rusia, que en febrero cumplirá cuatro años.

Trump indicó además que tiene previsto llamar al presidente de Rusia, , después de la reunión, señaló el New York Times.

El presidente de EU habló con Putin previo al encuentro con Zelensky y aseguró que fue una conversación telefónica “muy productiva”.

