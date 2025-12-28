Moscú. Rusia instó el domingo a Ucrania a “tomar una decisión valiente” y aceptar retirar sus tropas de la región oriental del Donbás para “poner fin” a la guerra, en momentos en que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se encuentra reunido con su par estadounidense, Donald Trump, en Florida.

“Para poner fin (al conflicto), Kiev debe tomar una decisión valiente. Sería sensato tomar sin demora esta decisión sobre Donbás”, declaró a los periodistas el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Trump dijo que sostuvo una conversación “productiva” con su homólogo ruso Vladimir Putin, poco antes de recibir a Zelensky, quien busca la aprobación a un nuevo plan para poner fin a la guerra con Rusia.

“Acabo de tener una muy buena y productiva llamada telefónica con el presidente de Rusia, Putin”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Ushakov dijo que la conversación se desarrolló “en un ambiente amistoso” y añadió que los líderes “acordaron volver a hablar por teléfono después de la reunión entre el presidente estadounidense y Zelensky”.

Según Ushakov, Putin aceptó la propuesta de Trump de establecer “grupos de trabajo especialmente creados”, dedicados a la seguridad y la economía, para seguir trabajando en un acuerdo de paz.

Tras el encuentro entre Trump y Zelensky, que debe durar una hora, ambos mandatarios conversarán por teléfono con dirigentes europeos.

El plan de 20 puntos, fruto de semanas de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, carece del visto bueno de Moscú, y el encuentro en Florida se producirá tras un masivo ataque ruso con misiles y drones contra Kiev.

Durante una escala en la ciudad canadiense de Halifax el sábado, Zelensky dijo esperar que las conversaciones sean “muy constructivas” y afirmó que Putin mostró sus cartas con el último ataque contra la capital ucraniana.

“Esto realmente demostró que Putin no quiere la paz, y nosotros sí queremos la paz”, señaló.

Desde que Putin ordenó la invasión a Ucrania en febrero de 2022, gran parte del este y el sur del país quedó devastado por los combates y decenas de miles de personas han muerto.