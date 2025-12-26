Más Información

Amarga Navidad para el periodismo; dos periodistas son acusados de delitos graves

Muere alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, en accidente carretero; investigan causas del percance

Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura

Místico es reventado en redes sociales por tratar mal a sus fanáticos: “No seas mamón”

Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación; "la transformación da resultados", dice

Dan nuevo revés a amparo de Hernán Bermúdez; cuentas bancarias de "El Abuelo" seguirán congeladas

José Ramón López Beltrán le responde a Salinas Pliego; "no vivo de privilegios, trabajo y pago impuestos", arremete

Con mariachi y pastel, celebra Mexicana segundo aniversario; transportó más de 800 mil pasajeros en los últimos dos años

De Viola Davis a Billie Eilish; las celebridades que reconocieron la labor de Sheinbaum este 2025

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

Atacan con drones explosivos almacén municipal en Escuinapa, Sinaloa; no reportan personas lesionadas

Potentes explosiones sacudieron Kiev la madrugada de este sábado, constató una periodista de la AFP, al tiempo que las autoridades advirtieron que la capital de Ucrania estaba bajo amenaza de un

Mientras el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se dispone a viajar a Florida para reunirse el domingo con su par estadounidense, Donald Trump, todo el país se vio afectado por alertas aéreas poco después de las 02H00 hora local (00H00 GMT), según los reportes de las autoridades.

La Fuerza Aérea ucraniana informó en sus redes sociales del movimiento de drones y misiles en varias regiones, incluida la capital.

Una periodista de la AFP escuchó fuertes estallidos alrededor de la 01H30 (23H30 GMT) y, de nuevo, media hora más tarde.

"Explosiones en la capital. Las fuerzas de defensa aérea están en operación", informó en Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

"¡Por favor, permanezcan en los refugios! El enemigo está atacando la capital", declaró por su parte el jefe de la administración militar local, Timur Tkatchenko.

La Fuerza Aérea de Ucrania también anunció una alerta aérea para todo el país a primera hora del sábado.

Casi cuatro años después del inicio de la ofensiva a gran escala de Rusia, las conversaciones para resolver el conflicto se han acelerado en las últimas semanas, tras la presentación de un plan revelado por Trump.

Aunque inicialmente los ucranianos y los europeos consideraron que este documento favorecía demasiado a Moscú, Zelensky presentó esta semana una nueva versión.

Esta última prevé un congelamiento de la línea del frente actual sin ofrecer una solución inmediata a las reivindicaciones territoriales de Rusia, que ocupa más del 19% de Ucrania.

