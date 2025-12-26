Potentes explosiones sacudieron Kiev la madrugada de este sábado, constató una periodista de la AFP, al tiempo que las autoridades advirtieron que la capital de Ucrania estaba bajo amenaza de un ataque con misiles.

Mientras el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se dispone a viajar a Florida para reunirse el domingo con su par estadounidense, Donald Trump, todo el país se vio afectado por alertas aéreas poco después de las 02H00 hora local (00H00 GMT), según los reportes de las autoridades.

La Fuerza Aérea ucraniana informó en sus redes sociales del movimiento de drones y misiles en varias regiones, incluida la capital.

Una periodista de la AFP escuchó fuertes estallidos alrededor de la 01H30 (23H30 GMT) y, de nuevo, media hora más tarde.

"Explosiones en la capital. Las fuerzas de defensa aérea están en operación", informó en Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

"¡Por favor, permanezcan en los refugios! El enemigo está atacando la capital", declaró por su parte el jefe de la administración militar local, Timur Tkatchenko.

La Fuerza Aérea de Ucrania también anunció una alerta aérea para todo el país a primera hora del sábado.

Casi cuatro años después del inicio de la ofensiva a gran escala de Rusia, las conversaciones para resolver el conflicto se han acelerado en las últimas semanas, tras la presentación de un plan revelado por Trump.

Aunque inicialmente los ucranianos y los europeos consideraron que este documento favorecía demasiado a Moscú, Zelensky presentó esta semana una nueva versión.

Esta última prevé un congelamiento de la línea del frente actual sin ofrecer una solución inmediata a las reivindicaciones territoriales de Rusia, que ocupa más del 19% de Ucrania.

