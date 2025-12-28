Más Información

Se frenó corrupción en compra de medicamentos; Auditoría detectó irregularidades

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

Alcaldes, bajo la mira de los grupos criminales

INAH reprende a Bad Bunny tras tocar pieza en el Museo de Antropología; el músico retiró la mano, afirma

De "Andy" López en Japón a Noroña en Palestina... estos son los polémicos viajes de morenistas en 2025

“Las Fuerzas Armadas, en la democracia, se quedan en cuarteles”: Alexis Goosdeel, director de la Agencia de la UE sobre Drogas

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

Planta automotriz china en México, cada vez más lejos

Levantan a siete en ataque a bares

Colectivas feministas exigen destitución de juez por presunta agresión a mujer en Cancún; acusan omisión del Poder Judicial

Gandallas en el Día de los Inocentes

Sobre el poder y sus trampas: La corte de los ilusos de Rosa Beltrán

Berlín. Las ucranianas aseguraron este domingo haber alcanzado con un la refinería rusa Sirzan, en la región de Samara, donde se declaró un incendio.

“Para reducir el potencial económico y militar del agresor ruso, miembros de las fuerzas de defensa ucranianas atacaron la refinería Sirzan, en la región de Samara, en la . Se registró un ataque con drones seguido de un incendio”, dijeron las Fuerzas Armadas en su cuenta de Facebook.

El mensaje resalta que la refinería, con una capacidad de entre 7 y 8,9 millones de toneladas, participa en el suministro del ejército .

En el mismo mensaje se informa de un contra un depósito en la ocupada península de Crimea y de otro a un taller en la parte ocupada de Luhansk.

