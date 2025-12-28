Berlín. Las Fuerzas Armadas ucranianas aseguraron este domingo haber alcanzado con un ataque con drones la refinería rusa Sirzan, en la región de Samara, donde se declaró un incendio.

“Para reducir el potencial económico y militar del agresor ruso, miembros de las fuerzas de defensa ucranianas atacaron la refinería Sirzan, en la región de Samara, en la Federación Rusa. Se registró un ataque con drones seguido de un incendio”, dijeron las Fuerzas Armadas en su cuenta de Facebook.

El mensaje resalta que la refinería, con una capacidad de entre 7 y 8,9 millones de toneladas, participa en el suministro del ejército agresor ruso.

En el mismo mensaje se informa de un ataque contra un depósito en la ocupada península de Crimea y de otro a un taller en la parte ocupada de Luhansk.

