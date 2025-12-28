San Cristóbal de las Casas.— El fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que, derivado de los hechos ocurridos la madrugada del sábado en el municipio de Villaflores, en donde fueron incendiados los bares La Kabala Sport Bar y Karaoke y Anubis’s Discoclub, se han recibido denuncias por la desaparición de siete personas, dos de ellas son los propietarios de los bares afectados.

Además, se reportaron tres mujeres con lesiones por quemaduras, que fueron identificadas como Nayeli “N”, Citlali “N” y Yazmín “N”, quienes ya reciben atención médica y se encuentran estables.

Se informó que se tiene la denuncia por la desaparición de Sergio Enrique Pereda Tamayo, de 30 años de edad, dueño de La Kabala, y José Armando Coutiño Ruiz, de 28 años, de Anubis’s Discoclub. Además, se han recibido otras cinco denuncias de hombres desaparecidos que se encuentran vinculados en los hechos.

La dependencia dio a conocer que inició las investigaciones correspondientes por la quema de los dos bares y explicó que en La Kabala fueron quemados tres vehículos que se encontraban estacionados. En el caso de bar Anubis’s, el incendio fue controlado inmediatamente, sin registrarse heridos.

Llaven Abarca mencionó que se logró establecer que quienes cometieron estos delitos ingresaron a Villaflores en tres camionetas con sujetos armados a las 3 de la mañana, además, informó que, una vez realizadas las primeras investigaciones, se ha podido establecer que el móvil principal de estos hechos es la disputa por el narcomenudeo entre dos células delictivas de la región.

El fiscal informó que desde que se reportaron estos hechos, se acudió al lugar y se desplegó una fuerza operativa con más de 200 efectivos de los tres órdenes de gobierno, así como dos helicópteros.