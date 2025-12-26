Más Información

Cae Jesús Caballero, excolaborador de Genaro García Luna; es acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado

Hallan tres cuerpos en zona poniente de Acapulco; investigan si se trata de estudiantes desaparecidos

Amarga Navidad para el periodismo; dos periodistas son acusados de delitos graves

Familiares de los 43 de Ayotzinapa acuden a misa en la Basílica de Guadalupe; renuevan fe y esperanza para exigir justicia

José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura

Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

Incendian acceso de colegio privado en Culiacán, Sinaloa; se trata del segundo ataque a planteles educativos en la ciudad

Vinculan a proceso a líder de secta religiosa Lev Tahor; es acusado de trata de personas

Místico es reventado en redes sociales por tratar mal a sus fanáticos: “No seas mamón”

Con mariachi y pastel, celebra Mexicana segundo aniversario; transportó más de 800 mil pasajeros en los últimos dos años

Abandonan a recién nacido en parroquia de Tultitlán; Fiscalía del Edomex ya realiza investigaciones

Fiscalía del Edomex entrega restos de víctimas de accidente aéreo en Toluca a sus familiares; servicios funerarios se realizarán en CDMX

El presidente de Estados Unidos, , calificó este viernes el caso del pedófilo fallecido como una "caza de brujas" y criticó que el Departamento de Justicia esté dedicando su tiempo a este tema.

Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que "ahora se encuentran 1.000.000 de páginas más sobre Epstein" y que el está "viéndose obligado a dedicar todo su tiempo a este engaño inspirado por los demócratas", en referencia a la publicación de documentos relacionados con el caso de Epstein.

"¿Cuándo dirán NO MÁS y trabajarán en el fraude electoral, etc.? Los demócratas son los que trabajaron con Epstein, no los republicanos. ¡Publiquen todos sus nombres, avergüéncenlos y vuelvan a ayudar a nuestro país! (...) otra cacería de brujas", agregó el mandatario.

Esta fotografía, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, muestra a Jeffrey Epstein el 28 de marzo de 2017. Foto: AP
Esta fotografía, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, muestra a Jeffrey Epstein el 28 de marzo de 2017. Foto: AP

Esta semana, el Departamento de Justicia anunció que ha recibido de parte del FBI y de una fiscalía de Nueva York cerca de un millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, que ya están revisando para ser publicados.

Una ley aprobada por el Congreso el pasado noviembre obligaba a la Administración de Donald Trump a publicar el viernes 19 de diciembre toda la documentación no clasificada sobre el caso de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.

El Departamento de Justicia, sin embargo, solo publicó ese día una parte de los archivos, incluidas varias fotos del expresidente demócrata Bill Clinton (1993-2001) con Epstein, al argumentar que la cantidad de información era demasiado elevada y que necesitaba tiempo para revisar todo el contenido, algo que generó críticas de la oposición demócrata y de las víctimas.

En una nueva partida publicada el lunes, aparece repetidamente el nombre de Trump, quien habría viajado varias veces en el avión privado del magnate financiero, pero no hay pruebas de que participara en sus delitos sexuales.

Al principio, Trump no respaldó la publicación de los documentos de Epstein, con quien mantuvo una amistad hasta 2004, mucho antes de que fuera acusado de prostitución de menores, pero el mandatario tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo que esta tuvo en el Congreso.

