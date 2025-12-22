Más Información

Detienen en Naucalpan a dos sujetos con 37 mdp en efectivo; les aseguran armas y cartuchos

Detienen en Naucalpan a dos sujetos con 37 mdp en efectivo; les aseguran armas y cartuchos

Rescatan a 17 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua; aseguran que no eran alimentados

Rescatan a 17 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez, Chihuahua; aseguran que no eran alimentados

Raúl Rocha pierde criterio de oportunidad; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

Raúl Rocha pierde criterio de oportunidad; tribunal señala que no ha comparecido ninguna vez

Maduro “tiene que irse”, afirma Kristi Noem; “es un enemigo de EU”, afirma

Maduro “tiene que irse”, afirma Kristi Noem; “es un enemigo de EU”, afirma

NFL: Horario y canales para ver EN VIVO el partido entre Colts y 49ers de este lunes 22 de diciembre

NFL: Horario y canales para ver EN VIVO el partido entre Colts y 49ers de este lunes 22 de diciembre

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz; fungía como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

Asesinan a Raymundo Cabrera Díaz; fungía como coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco; garantiza apoyo federal para Feria de Chilpancingo ante retos de seguridad

Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco; garantiza apoyo federal para Feria de Chilpancingo ante retos de seguridad

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Reaparece ajolote del Altiplano en Querétaro después de 15 años sin ser visto; UNAM llama a proteger especie

Reaparece ajolote del Altiplano en Querétaro después de 15 años sin ser visto; UNAM llama a proteger especie

El mandatario estadounidense, , declaró que atacará por tierra "cualquiera lugar de donde lleguen las drogas". Se le cuestionó si se refería a Venezuela cuando mencionaba sobre ataques en tierra, y respondió que "no sólo a Venezuela".

Añadió que debido a la menor cantidad de provenientes del mar gracias a los ataques aéreos del ejército estadounidense, pronto comenzarán el mismo programa en tierra.

Lee también

"El tráfico de drogas por mar ha disminuido un 96.2% en Estados Unidos. Pronto iniciaremos el mismo programa por tierra. Por tierra es mucho más sencillo", añadió el mandatario durante una conferencia en la que anunció la construcción de dos nuevos buques de guerra que llevarán su nombre.

Sobre el petróleo incautado, añadió que "nos quedaremos" con el crudo, "quizá lo venderemos" o "nos lo quedaremos". Agregó que ha hablado con las grandes empresas estadounidenses petroleras. "Lo he hecho con las grandes".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada