El mandatario estadounidense, Donald Trump, declaró que atacará por tierra "cualquiera lugar de donde lleguen las drogas". Se le cuestionó si se refería a Venezuela cuando mencionaba sobre ataques en tierra, y respondió que "no sólo a Venezuela".
Añadió que debido a la menor cantidad de drogas ilegales provenientes del mar gracias a los ataques aéreos del ejército estadounidense, pronto comenzarán el mismo programa en tierra.
"El tráfico de drogas por mar ha disminuido un 96.2% en Estados Unidos. Pronto iniciaremos el mismo programa por tierra. Por tierra es mucho más sencillo", añadió el mandatario durante una conferencia en la que anunció la construcción de dos nuevos buques de guerra que llevarán su nombre.
Sobre el petróleo incautado, añadió que "nos quedaremos" con el crudo, "quizá lo venderemos" o "nos lo quedaremos". Agregó que ha hablado con las grandes empresas estadounidenses petroleras. "Lo he hecho con las grandes".
