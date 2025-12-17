La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) destruyó 540 mil dosis de droga, equivalentes a 335 kilogramos de narcóticos, los cuales fueron asegurados en diversas investigaciones realizadas en la capital del país.

De acuerdo con la FGJ, del total incinerado, 235 kilos corresponden a 5 mil 117 averiguaciones previas iniciadas desde 1970, mientras que los 100 kilos restantes provienen de 599 investigaciones iniciadas durante 2025.

Fiscalía de la CDMX destruye más de 540 mil dosis de droga; incineran 335 kilos de narcóticos. Foto: Especial

La dependencia destacó que esta destrucción de drogas representa un incremento del 235% en comparación con años anteriores y contribuye a eliminar riesgos sanitarios, ya que muchas de las sustancias presentaban hongos nocivos.

El proceso inició con la entrega del material decomisado al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía de Investigación (PDI), así como su verificación por peritos en química para confirmar la naturaleza de los narcóticos.

Fiscalía de la CDMX destruye más de 540 mil dosis de droga; incineran 335 kilos de narcóticos. Foto: Especial

Posteriormente, las drogas aseguradas fueron trasladadas en convoy a instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicadas en Teotihuacan, Estado de México, donde finalmente fueron incineradas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL