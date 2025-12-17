Más Información
Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy
Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) destruyó 540 mil dosis de droga, equivalentes a 335 kilogramos de narcóticos, los cuales fueron asegurados en diversas investigaciones realizadas en la capital del país.
De acuerdo con la FGJ, del total incinerado, 235 kilos corresponden a 5 mil 117 averiguaciones previas iniciadas desde 1970, mientras que los 100 kilos restantes provienen de 599 investigaciones iniciadas durante 2025.
La dependencia destacó que esta destrucción de drogas representa un incremento del 235% en comparación con años anteriores y contribuye a eliminar riesgos sanitarios, ya que muchas de las sustancias presentaban hongos nocivos.
El proceso inició con la entrega del material decomisado al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía de Investigación (PDI), así como su verificación por peritos en química para confirmar la naturaleza de los narcóticos.
Posteriormente, las drogas aseguradas fueron trasladadas en convoy a instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicadas en Teotihuacan, Estado de México, donde finalmente fueron incineradas.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]