Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; pasajero narra momento del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Celebra Gobierno fin de la huelga de Cananea que “no fue sencillo”; destaca exigencia a Grupo México sobre Río Sonora

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

Pelícanos y cigüeñas también visitan Lago de Texcoco; el parque es hermoso, dice Sheinbaum

PAN gastó 4.7 millones pesos en su relanzamiento; tiene organizador de eventos favorito

Alito Moreno pide pausar y auditar obras ferroviarias con participación de Amílcar Olán; acusa “irresponsabilidad criminal”

Empresa compró seguro para el Tren Interoceánico; es por 10 millones de pesos

“25 para el 25” llegará a países sin acuerdos con México; Taibo revela cómo repartirán libros en Argentina, Ecuador, Perú y El Salvador

Lo que viene en 2026 a la Metrópoli; mira las prospectivas 2026

Afectados por lluvias en Iztapalapa aún esperan ayuda

La Habana. El Gobierno cubano acusó este lunes a EU de perseguir un tanto en Cuba como su aliada política Venezuela con el bloqueo naval a la “” de petroleros de Caracas en el mar Caribe.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró en redes sociales que el “objetivo marcado” de Washington es “destruir a la Revolución cubana” y “derrocar al legítimo Gobierno bolivariano y chavista”.

“Recrudecen su política de máxima presión y asfixia económica contra , con un impacto directo en el sistema energético nacional y, por consiguiente, en la vida diaria de nuestro pueblo”, agregó.

Denunció en este sentido “las medidas del Gobierno de EU para obstaculizar el de los recursos petroleros venezolanos y perseguir a los barcos que transportan combustible a Cuba”, medidas que indicó que “no son nuevas”.

El ministro de Relaciones Exteriores destacó asimismo el aspecto económico que a su juicio tienen las operaciones militares estadounidenses en el Caribe al indicar que busca también “usurpar por la fuerza los recursos naturales críticos y estratégicos de la región”.

Se trata de la segunda ocasión en que el canciller cubano apunta que el bloqueo estadounidense en el persigue específicamente al que Venezuela envía a la isla, un extremo que Washington no ha confirmado.

La vez anterior que Rodríguez se refirió a este asunto fue poco después del asalto estadounidense al petrolero Skipper, un buque que según The New York Times transportaba crudo venezolano consignado a Cuba pero rumbo a Asia con el objetivo de lograr divisas para .

Caracas y La Habana mantienen un acuerdo desde el año 2000 por el que paga servicios profesionales cubanos (principalmente médicos y profesores, pero también expertos en seguridad y defensa) con crudo.

Las estimaciones independientes apuntan a que Cuba precisó este año entre 110 mil y 120 mil barriles de petróleo diarios. De esos, unos 40 mil son producción nacional; el resto han de buscarse fuera.

Venezuela, que llegó a aportar 100 mil barriles diarios, envió este año un promedio de 27 mil, según el servicio especializado de la agencia económica Reuters.

Para achicar esa brecha de hasta 50 mil barriles diarios (que en Cuba se traduce actualmente en apagones de 20 horas diarias, industrias paralizadas y colas en las gasolineras) han surgido algunos apoyos, pero insuficientes. La Habana no tiene divisas para comprar en el esa diferencia.

Moscú ha enviado unos seis mil barriles al día este 2025, según el experto cubano Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EU) México, que el año pasado envió unos 23 mil barriles diarios a la isla, este año apenas unos dos mil 500, según datos de la petrolera estatal .

