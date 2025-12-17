Más Información

Morena va contra “Ley Esposa” en SLP que postula solo mujeres en 2027, señala Alcalde; prepara acción de inconstitucionalidad

EN VIVO: Trump emite mensaje sobre logros en su primer año de administración; sigue aquí el minuto a minuto

Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares colombianos contra el CJNG; EU acusa que se disputan el control de huachicol

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Vinculan a proceso a "El Yeicob", socio del empresario Raúl Rocha, por delincuencia organizada; le dictan prisión preventiva

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

UIF respalda sanciones de EU contra el Cártel de Santa Rosa de Lima; fortalece esfuerzos conjuntos para reducir criminalidad, destaca

"El Marro" y el Cártel de Santa Rosa de Lima, era objetivo prioritario del gobierno de AMLO, ahora, el de EU

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Hallan caja negra del jet privado que se desplomó en Toluca; Agencia Federal de Aeronáutica Civil se encargará de extraer información

Reportan grave a adulta mayor abandonada en silla de ruedas en Matamoros, Tamaulipas; "no reacciona", señalan médicos

La congresista María Elvira Salazar, quien ha sido una aliada del presidente , lanzó "un mensaje claro a la presidenta Claudia Sheinbaum: la historia está mirando.

"Basta ya de respaldar dictaduras en Venezuela y Cuba. Nuestro hemisferio necesita liderazgo, no silencio. México es demasiado importante para quedarse al margen. Debe estar del lado de Estados Unidos en la defensa de la LIBERTAD y del Hemisferio Occidental".

Agregó que "México enfrenta una, violencia y corrupción. La presidenta Sheinbaum se enfrenta a una disyuntiva: defender la libertad y la democracia o apoyar a dictadores. El hemisferio occidental necesita líderes, no espectadores".

Sheinbaum instó el miércoles a la a intervenir ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y ofreció la mediación de México para evitar un posible conflicto.

Sheinbaum mostró preocupación por la tirantez entre Washington y Caracas tras la decisión que tomó la víspera el presidente Donald Trump de bloquear totalmente los buques petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela y ratificó el rechazo de México a la intervención extranjera en conflictos internos de los países y la política de los bloqueos comerciales.

“Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

aprovechó para exhortar a la ONU a que medie en la crisis. “No se le ha visto que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, añadió.

Ante la pregunta de cuál podría ser la participación de México ante un eventual conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, la presidenta dijo que “nosotros siempre podemos estar ahí como punto de negociación y reunión si así lo consideran las partes” o buscar mediadores para aliviar las tensiones.

Sheinbaum también criticó la política de bloqueos de Washington y señaló que “parece que es contra un gobierno, pero es contra los pueblos. Ese es el problema con los bloqueos como el bloqueo a Cuba”.

Trump dio el martes un paso más en las presión al mandatario venezolano Nicolás Maduro al ordenar un bloqueo de todos los “buques petroleros sancionados” con una medida que parece diseñada a asfixiar aún más la débil economía de Venezuela.

