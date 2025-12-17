La congresista María Elvira Salazar, quien ha sido una aliada del presidente Donald Trump, lanzó "un mensaje claro a la presidenta Claudia Sheinbaum: la historia está mirando.

"Basta ya de respaldar dictaduras en Venezuela y Cuba. Nuestro hemisferio necesita liderazgo, no silencio. México es demasiado importante para quedarse al margen. Debe estar del lado de Estados Unidos en la defensa de la LIBERTAD y del Hemisferio Occidental".

Agregó que "México enfrenta una crisis de drogas, violencia y corrupción. La presidenta Sheinbaum se enfrenta a una disyuntiva: defender la libertad y la democracia o apoyar a dictadores. El hemisferio occidental necesita líderes, no espectadores".

Sheinbaum instó el miércoles a la Organización de las Naciones Unidas a intervenir ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y ofreció la mediación de México para evitar un posible conflicto.

Sheinbaum mostró preocupación por la tirantez entre Washington y Caracas tras la decisión que tomó la víspera el presidente Donald Trump de bloquear totalmente los buques petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela y ratificó el rechazo de México a la intervención extranjera en conflictos internos de los países y la política de los bloqueos comerciales.

“Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum aprovechó para exhortar a la ONU a que medie en la crisis. “No se le ha visto que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, añadió.

Ante la pregunta de cuál podría ser la participación de México ante un eventual conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, la presidenta dijo que “nosotros siempre podemos estar ahí como punto de negociación y reunión si así lo consideran las partes” o buscar mediadores para aliviar las tensiones.

Sheinbaum también criticó la política de bloqueos de Washington y señaló que “parece que es contra un gobierno, pero es contra los pueblos. Ese es el problema con los bloqueos como el bloqueo a Cuba”.

Trump dio el martes un paso más en las presión al mandatario venezolano Nicolás Maduro al ordenar un bloqueo de todos los “buques petroleros sancionados” con una medida que parece diseñada a asfixiar aún más la débil economía de Venezuela.

