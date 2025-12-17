Más Información

Washington. Las fuerzas armadas de destruyeron este miércoles una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental y mataron a las cuatro personas que tripulaban la nave.

En una declaración en X, el Comando Sur informó que, bajo las órdenes del secretario de Guerra, "la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada en aguas internacionales".

El Comando detalló que "los servicios de inteligencia confirmaron que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".

Añadió que "murieron un total de cuatro narcoterroristas y ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido".

Se trata del segundo ataque esta semana. Apenas el pasado lunes, Estados Unidos atacó tres embarcaciones supuestamente operadas por narcotraficantes en el Pacífico Oriental, cerca de Colombia. Murieron ocho personas.

Este mismo miércoles, el Senado estadounidense aprobó una ley de política de defensa que otorga al Pentágono unos 900 mil millones de dólares, pero incluye una disposición que insta al Departamento de Guerra a divulgar los videos del polémico ataque militar a una lancha supuestamente cargada de droga el pasado 2 de septiembre en el Caribe.

Los legisladores estipularon la retención del 25% del presupuesto de viajes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, hasta que no proporcione el video del bombardeo a la embarcación, en el que se habría rematado a supervivientes de un primer ataque, en lo que varios expertos legales consideran como un crimen. Hegseth ha rechazado hacerlo público.

