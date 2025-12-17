Más Información

Morena va contra “Ley Esposa” en SLP que postula solo mujeres en 2027, señala Alcalde; prepara acción de inconstitucionalidad

Morena va contra “Ley Esposa” en SLP que postula solo mujeres en 2027, señala Alcalde; prepara acción de inconstitucionalidad

Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares colombianos contra el CJNG; EU acusa que se disputan el control de huachicol

Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares colombianos contra el CJNG; EU acusa que se disputan el control de huachicol

Vinculan a proceso a "El Yeicob", socio del empresario Raúl Rocha, por delincuencia organizada; le dictan prisión preventiva

Vinculan a proceso a "El Yeicob", socio del empresario Raúl Rocha, por delincuencia organizada; le dictan prisión preventiva

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

UIF respalda sanciones de EU contra el Cártel de Santa Rosa de Lima; fortalece esfuerzos conjuntos para reducir criminalidad, destaca

UIF respalda sanciones de EU contra el Cártel de Santa Rosa de Lima; fortalece esfuerzos conjuntos para reducir criminalidad, destaca

"El Marro" y el Cártel de Santa Rosa de Lima, era objetivo prioritario del gobierno de AMLO, ahora, el de EU

"El Marro" y el Cártel de Santa Rosa de Lima, era objetivo prioritario del gobierno de AMLO, ahora, el de EU

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Hallan caja negra del jet privado que se desplomó en Toluca; Agencia Federal de Aeronáutica Civil se encargará de extraer información

Hallan caja negra del jet privado que se desplomó en Toluca; Agencia Federal de Aeronáutica Civil se encargará de extraer información

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Reportan grave a adulta mayor abandonada en silla de ruedas en Matamoros, Tamaulipas; "no reacciona", señalan médicos

Reportan grave a adulta mayor abandonada en silla de ruedas en Matamoros, Tamaulipas; "no reacciona", señalan médicos

Una jueza federal ordenó este miércoles que la activista mexicana , que fue incluida en los 100 más influyentes de la revista Time, reciba una audiencia de fianza inmediata, al concluir que su detención migratoria, que se prolonga desde hace nueve meses, viola la Constitución de Estados Unidos.

La jueza Nina Y. Wang, de la Corte de Distrito en Denver, emitió un fallo de 38 páginas en el que determinó que la detención de Vizguerra en el centro de inmigración de Aurora, al este de , se ha extendido de manera irrazonable y no puede continuar sin una audiencia ante un juez de inmigración.

El tribunal ordenó que dicha audiencia se realice en un plazo máximo de siete días, a más tardar el 24 de diciembre, tras considerar que se ha violado la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Lee también

Vizguerra, de 53 años, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el 17 de marzo pasado a las afueras de su lugar de trabajo al sur de Denver. Desde entonces permanece bajo custodia federal mientras sus abogados impugnan la legalidad de su arresto mediante un recurso de habeas corpus.

En su resolución, Wang señaló que varios factores pesan a favor de la activista, entre ellos la duración de la detención, la posibilidad de que esta se prolongue por meses o años, y las condiciones punitivas del centro de detención.

La magistrada también afirmó que los tribunales federales tienen competencia para revisar detenciones migratorias prolongadas, aun cuando existan órdenes finales de deportación.

La jueza confirmó además que puede examinar el argumento de la defensa según el cual Vizguerra fue detenida en represalia por su activismo público a favor de los derechos de los inmigrantes, lo que podría constituir una violación de la Primera Enmienda. Aunque no resolvió ese punto, calificó las alegaciones como “circunstancias excepcionales” que refuerzan las garantías del debido proceso.

“Esta decisión deja claro que la detención migratoria no está fuera del escrutinio constitucional”, declaró Laura Lichter, abogada principal de Vizguerra, al destacar que ICE deberá justificar la continuidad de la detención en la próxima audiencia.

Lee también

Vizguerra llegó a Estados Unidos en 1997 desde Ciudad de México y se convirtió en una figura emblemática del movimiento proinmigrante tras refugiarse en iglesias de Denver para evitar su deportación.

En 2017 fue incluida por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.

La resolución judicial coincidió con una vigilia de Janucá organizada por grupos judíos y organizaciones aliadas frente al centro de detención de Aurora, donde decenas de personas reclamaron la liberación de Vizguerra y denunciaron lo que consideran una persecución política por parte de las autoridades migratorias.

El caso permanece abierto mientras el tribunal analiza las denuncias de represalias y otros aspectos constitucionales del arresto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Buscas trabajo CDMX ofrece empleo con 60 días de aguinaldo y vacaciones superiores a las de la ley. Requisitos. Foto: Canva

¿Buscas trabajo? CDMX ofrece empleo con 60 días de aguinaldo y vacaciones superiores a las de la ley. Requisitos

¿Tienes pensión del IMSS Estas personas pueden retirar su ahorro del Infonavit fácilmente. Foto: Adobe / Infonavit / IMSS

¿Tienes pensión del IMSS? Estas personas pueden retirar su ahorro del Infonavit fácilmente

CBP/ iStock/ PeopleImages

Errores más comunes por los que pueden negarte la entrada a Estados Unidos

Días festivos oficiales 2026 en México. Foto: iStock

Lista de días feriados oficiales, de descanso y puentes para los mexicanos en 2026

Sonda de la NASA se apaga previo al acercamiento de 3I/ATLAS a la Tierra; afirman que oculta su naturaleza extraterrestre. Foto: iStock-PaulFleet

Sonda de la NASA se apaga previo al acercamiento de 3I/ATLAS a la Tierra; afirman que oculta su naturaleza extraterrestre