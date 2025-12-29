El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que su país atacó el “muelle de carga” donde se abastecen de droga supuestas embarcaciones de Venezuela.

Al recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, periodistas preguntaron a Trump sobre sus declaraciones del viernes en las que habló de un supuesto ataque perpetrado por las fuerzas estadounidenses contra una “gran instalación”, como parte de su campaña contra el narcotráfico.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”, respondió Trump este lunes. "Golpeamos los botes y ahora golpeamos el área de implementación. Ya no funciona", aseveró.

Cuestionado por un periodista de la cadena CNN sobre si el ejército de Estados Unidos estuvo detrás de esta operación, que sería el primer ataque terrestre estadounidense tras las operaciones en aguas internacionales, Trump declinó especificar.

“No quiero decir eso. Sé exactamente quién lo hizo [el ataque], pero no quiero decirlo. Pero, sabes, fue a lo largo de la costa”.

El presidente estadounidense informó por primera vez de la destrucción de la planta en una conversación, el viernes, en el podcast del multimillonario republicano y propietario de la estación de radio WABC en Nueva York, John Catsimatidis, mientras ambos comentaban las acciones militares de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe para desarticular la presunta red de tráfico del Cartel de los Soles, que Trump afirma que está controlada por el Gobierno venezolano.

“Acabamos de destruir, no sé si lo leyeron o lo vieron... Tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo Trump en esa entrevista.

El gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre el tema. Aunque el presidente Nicolás Maduro dio un discurso el domingo, se limitó a resaltar la “lealtad” de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

U.S. President Donald J. Trump appears to confirm moments ago that United States struck a shore facility last week in Venezuela which was being used to load drug boats, stating, “There was a major explosion in the dock area where they load the boats up with drugs. They load the… pic.twitter.com/QkV1Vrrefd — OSINTdefender (@sentdefender) December 29, 2025

