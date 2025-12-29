Ginebra. El gobierno de Estados Unidos y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) firmaron este lunes un acuerdo mediante el cual la administración de Donald Trump contribuirá con 2 mil millones de dólares a 17 programas de asistencia en emergencias de Naciones Unidas en 2026.

El memorando de entendimiento que incluye esta contribución, tras un año de drásticos recortes de Estados Unidos a la cooperación humanitaria, fue firmado en la Misión de Washington ante la ONU en Ginebra por el subsecretario de Asuntos Humanitarios de Estados Unidos, Jeremy Lewin, y el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher.

La ONU, a través de la OCHA, ha pedido a sus socios globales 23 mil millones de dólares para atender las emergencias humanitarias de 2026, una cifra considerablemente menor a la de 2025, cuando solicitó 47 mil millones de dólares, pero solo recibió aproximadamente un 30% de esta cantidad, debido a los recortes en las contribuciones de socios como Estados Unidos.

Lee también Recortes en ayuda de EU y Europa podrían provocar la muerte de más de 22 millones de personas

“Este es un acuerdo histórico. Más allá de las cifras, lo verdaderamente importante es que millones de vidas se salvarán en 17 países”, destacó antes de la firma el jefe humanitario de la ONU, quien agradeció al presidente Trumpy al secretario de Estado Marco Rubio “su liderazgo y contribución”.

El diplomático británico subrayó que la largamente esperada contribución estadounidense llega tras un año “extremadamente duro para todos los que participan en la acción humanitaria” y servirá para respaldar su plan de 2026, con el que OCHA quiere llegar a 87 millones de personas en crisis en todo el mundo.

El subsecretario Lewin agregó por su parte que Estados Unidos y Naciones Unidas están trabajando juntos para reformar el sistema humanitario y hacerlo “más reducido y más eficiente”.

Lee también EU, Egipto, Qatar y Turquía avanzan en segunda fase del plan de paz en Gaza; ven necesario órgano de gobierno "bajo una autoridad gazatí"

“Cuando Trump llegó a la presidencia se encontró con un sistema humanitario que había crecido más allá de sus posibilidades y que era insostenible, que no solo Estados Unidos sino también otros donantes ya no podían mantener y era ineficiente”, aseguró

El acuerdo añadió, supone un avance hacia el futuro de la ONU, en el que la organización debe “eliminar duplicidades, recortar estructuras innecesarias, ganar eficiencia, rapidez y flexibilidad, y estar mejor preparada para responder a los retos humanitarios del siglo XXI”.

Fletcher admitió que Naciones Unidas está priorizando al máximo su eficiencia, eliminando duplicidades y burocracia, y reconoció que los contribuyentes estadounidenses “esperan responsabilidad por cada dólar gastado, y el programa incluye mecanismos para garantizar que cada dólar salva vidas”.

Lee también Israel somete a Gaza a “muerte lenta”, acusa gobierno; dejó entrar solo el 41% de ayuda humanitaria

Lewin agregó que el acuerdo marca “solo el comienzo” de la nueva fórmula de cooperación entre Estados Unidos y Naciones Unidas.

Aseguró que la forma en la que la ayuda norteamericana llegue al sistema humanitaria será “dos veces más eficiente” que antes de la llegada de Trump a la presidencia, pese a que en la práctica la cantidad podría ser menor, ya que reconoció que antes la partida norteamericana para estos programas de cooperación superaba los 10 mil millones de dólares.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss