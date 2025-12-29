Más Información
Accidente del Tren Interoceánico: Sheinbaum irá hoy a Oaxaca para atender a familias de fallecidos y heridos; envía su pésame
Segob e IMSS dan a conocer lista de heridos de descarrilamiento del Tren Interoceánico; consúltala aquí
"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; pasajero narra momento del descarrilamiento del Tren Interoceánico
Alito Moreno pide pausar y auditar obras ferroviarias con participación de Amílcar Olán; acusa “irresponsabilidad criminal”
En la última semana de diciembre el peso inicia este lunes mostrando una depreciación del 0,07% frente al dólar cotizando un total de $17,92 de acuerdo con la plataforma Bloomberg.
“Hoy, el peso es presionado ligeramente por la corrección del billete estadounidense, mientras los inversores esperan conocer las minutas de la última decisión de política monetaria de la Fed y de Banxico“, escribieron analistas de Monex de acuerdo con Bloomberg.
El aumento del dólar se debe a varios eventos, entre ellos la reunión de Donald Trump y Volodímir Zelensky, así como la publicación de los datos de ventas de viviendas pendientes de noviembre y el índice manufacturero de la Reserva Federal de Dallas para diciembre.
Lee también Costará el combate al lavado de dinero 927 mdp
Costo del dólar en portales bancarios
Precio de venta publicado en portales bancarios:
- BBVA México: MXN$18,37 por dólar
- Banorte: MXN$18,25 por dólar
- Banamex: MXN$18,33 por dólar
- Banco Azteca: MXN$18,50 por dólar
Sin embargo, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que tipo de cambio del dólar se cotiza en MXN$17,9042.
ss/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]