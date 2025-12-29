En la última semana de diciembre el peso inicia este lunes mostrando una depreciación del 0,07% frente al dólar cotizando un total de $17,92 de acuerdo con la plataforma Bloomberg.

“Hoy, el peso es presionado ligeramente por la corrección del billete estadounidense, mientras los inversores esperan conocer las minutas de la última decisión de política monetaria de la Fed y de Banxico“, escribieron analistas de Monex de acuerdo con Bloomberg.

El aumento del dólar se debe a varios eventos, entre ellos la reunión de Donald Trump y Volodímir Zelensky, así como la publicación de los datos de ventas de viviendas pendientes de noviembre y el índice manufacturero de la Reserva Federal de Dallas para diciembre.

Lee también Costará el combate al lavado de dinero 927 mdp

Costo del dólar en portales bancarios

Precio de venta publicado en portales bancarios:

BBVA México: MXN$18,37 por dólar

Banorte: MXN$18,25 por dólar

Banamex: MXN$18,33 por dólar

Banco Azteca: MXN$18,50 por dólar

Sin embargo, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que tipo de cambio del dólar se cotiza en MXN$17,9042.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/apr