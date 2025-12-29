Más Información

En la última semana de diciembre el inicia este lunes mostrando una depreciación del 0,07% frente al cotizando un total de $17,92 de acuerdo con la plataforma Bloomberg.

“Hoy, el peso es presionado ligeramente por la corrección del billete estadounidense, mientras los inversores esperan conocer las minutas de la última decisión de política monetaria de la Fed y de “, escribieron analistas de Monex de acuerdo con Bloomberg.

El aumento del dólar se debe a varios eventos, entre ellos la reunión de y , así como la publicación de los datos de ventas de viviendas pendientes de noviembre y el índice manufacturero de la Reserva Federal de Dallas para diciembre.

Costo del dólar en portales bancarios

Precio de venta publicado en portales bancarios:

  • BBVA México: MXN$18,37 por dólar
  • Banorte: MXN$18,25 por dólar
  • Banamex: MXN$18,33 por dólar
  • Banco Azteca: MXN$18,50 por dólar

Sin embargo, el (DOF) establece que tipo de cambio del dólar se cotiza en MXN$17,9042.

