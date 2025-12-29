Más Información

Tren Interoceánico se descarrila; hay 13 muertos

Segob e IMSS dan a conocer lista de heridos de descarrilamiento del Tren Interoceánico; consúltala aquí

"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; pasajero narra momento del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Alito Moreno pide pausar y auditar obras ferroviarias con participación de Amílcar Olán; acusa “irresponsabilidad criminal”

Descarrilamientos y choques; estos son los incidentes en el Tren Maya y el Tren Interoceánico entre 2024 y 2025

Pelícanos y cigüeñas también visitan Lago de Texcoco; el parque es hermoso, dice Sheinbaum

PAN gastó 4.7 millones pesos en su relanzamiento; tiene organizador de eventos favorito

Empresa compró seguro para el Tren Interoceánico; es por 10 millones de pesos

Costará el combate al lavado de dinero 927 mdp

“25 para el 25” llegará a países sin acuerdos con México; Taibo revela cómo repartirán libros en Argentina, Ecuador, Perú y El Salvador

Lo que viene en 2026 a la Metrópoli; mira las prospectivas 2026

Afectados por lluvias en Iztapalapa aún esperan ayuda

Kiev. Estados Unidos le ofrece a garantías de seguridad por un período de 15 años como parte de un plan de paz propuesto, dijo el lunes el presidente ucraniano , aunque expresó que preferiría un compromiso estadounidense de hasta 50 años para disuadir a Rusia de futuros intentos de apoderarse de tierras de su vecino por la fuerza.

El presidente estadounidense, recibió a Zelensky en su complejo turístico en Florida el domingo e insistió en que Kiev y Moscú están “más cerca que nunca” de un .

Sin embargo, los negociadores aún intentan lograr un avance en temas clave, incluyendo de dónde se retirarán las fuerzas y el destino de la de Zaporiyia, ocupada por Rusia, una de las 10 más grandes del mundo. Trump recalcó que las negociaciones encabezadas por Estados Unidos durante meses aún podrían venirse abajo.

“Sin garantías de seguridad, de manera realista, esta no terminará”, dijo Zelensky a los periodistas en mensajes de voz, en respuesta a preguntas enviadas a través de un chat de Whatsapp.

Ucrania ha estado luchando contra desde 2014, cuando esta se anexó la península de Crimea ilegalmente y separatistas respaldados por Moscú tomaron las armas en el , una región industrial vital en el este de Ucrania.

Los detalles de las garantías de seguridad no se han hecho públicos, pero Zelensky dijo el lunes que incluyen cómo se monitorearía un acuerdo de paz, así como la “presencia” de socios. No dio más detalles, pero Rusia ha dicho que no aceptará el despliegue en Ucrania de efectivos de países de la OTAN.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el lunes que se prevé que el presidente rusoy Trump hablen en un futuro cercano, pero no había indicios de que el mandatario ruso hable con Zelensky.

El presidente francés indicó que los aliados de Kiev se reunirán en París en enero para “finalizar las contribuciones concretas de cada país” a las .

Trump dijo que sopesaría extender las garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania más allá de 15 años, según Zelensky. Las garantías requerirían la aprobación del Congreso estadounidense, así como de los parlamentos de otros países involucrados en la supervisión de cualquier acuerdo, señaló.

Zelensky expresó que quiere que el de 20 puntos a discusión sea aprobado por los ucranianos en un referéndum nacional.

Sin embargo, llevar a cabo una votación requiere unde al menos 60 días, y Moscú no ha mostrado disposición para una tregua si no hay un acuerdo completo.

